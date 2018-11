Incidente stradale per Michele Bravi, una donna è morta: annullati tutti i concerti

Michele Bravi, 23 anni, uno dei vincitori della settima edizione di X Factor, è rimasto coinvolto giovedì sera in un incidente stradale nel quale ha perso la vita una donna di 60 anni. Era lo stesso Bravi alla guida dell'auto di car sharing, come spiega Manuel Gabrielli, legale dell'artista che ha annullato i due concerti live previsti per domenica al Teatro Principe di Milano e quello di mercoledì a Roma.

Secondo le prime ricostruzioni dell'incidente avvenuto giovedì sera a Milano l'auto avrebbe fatto un'inversione ad 'U' centrando in pieno una motocicletta guidata da una donna che ha battuto il volto con violenza probabilmente contro l'asfalto. I medici dell'Azienda regionale emergenza urgenza, arrivati con un'automedica e un'ambulanza, hanno riferito a MilanoToday di un trauma facciale importante. Il personale sanitario ha provato a rianimare la donna prima sul posto e durante il trasporto all'ospedale San Carlo, ma inutilmente.

Michele Bravi, spiega il legale, provato dalla triste vicenda, confida "nell'esimio lavoro della magistratura, nei confronti della quale nutre il massimo rispetto, per la determinazione delle responsabilità nel sinistro" ed esprime "profondo dolore per quanto accaduto".

Al Corriere della Sera il cantante ha detto di essere provato dall'accaduto e di volersi fermare per rispetto: “Nel riguardo della sofferenza che si sta vivendo, non mi sento di affrontare gli impegni presi in precedenza, i concerti, gli incontri e qualsiasi altra attività mi porti ad espormi. Ho bisogno di fare un passo indietro, lasciare che chi di dovere possa fare il proprio lavoro senza interferenze. Il silenzio è la forma di rispetto a cui affido tutti i miei pensieri”