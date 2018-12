Michelle Hunziker e l'incubo stalker: quei messaggi con donne nude e un coltello al Gabibbo

Un anno di libertà vigilata è la misura di sicurezza personale notificata al 37enne di Fornovo San Giovanni, nella bassa Bergamasca, imputato per stalking nei confronti di Michelle Hunziker. L'uomo, nell'autunno del 2016, avrebbe inviato al Gabibbo diverse email con allegate foto di nudi femminili e di un coltello. Queste avrebbero suscitato le ansie della ex conduttrice di "Striscia la Notizia", che già in passato aveva subìto atti persecutori. Il 37enne era imputato davanti al Tribunale di Milano.

L'aver utilizzato mezzi informatici e telematici ha costituito un'aggravante. La misura di sicurezza provvisoria richiesta dal pubblico ministero di Milano prevede anche la prescrizione per l'uomo di frequentare un'apposita struttura sanitaria per sottoporsi a delle cure. L'esecuzione del provvedimento dell'Autorità giudiziaria di Milano è stata effettuata dai carabinieri della Stazione di Caravaggio.

Nei mesi scorsi, Aurora Ramazzotti - figlia di Eros e Michelle Hunziker - aveva raccontato di vivere con una guardia del corpo dopo alcune minacce ricevute. Le intimidazioni sono arrivate in una mail anonima alla madre Michelle Hunziker, in cui si chiedevano soldi in cambio dell'incolumità di sua figlia. "Mia madre mi ha chiamata subito - ha raccontato Aurora -. Stavo andando in università, ho avuto una specie di attacco di panico. La prima reazione è stata guardami attorno. Un attimo prima ero libera, da quello dopo non lo sono più stata".

Da quel momento è cambiato tutto, anche lei: "Da un giorno all'altro ho dovuto adattarmi a un'altra persona, che è la guardia del corpo che vive con me da allora. All'inizio ho preso le distanze da tutto: sono tornata da mia madre e non ho più visto nessuno. Avevo paura. Ora ho un equilibrio ma faccio il triplo dell'attenzione. Se penso a come ero, è assurdo". Ora ha un bodyguard che la segue ovunque: "Era impossibile dettarmi cosa fare. E' stato difficile entrare nell'impostazione mentale che sarebbe stato così per sempre. Oggi convivo con la consapevolezza del rischio, ma mi ha dato una scossa".

Il ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno e la conduttrice televisiva Michelle Hunziker durante la presentazione della legge sul ''Codice rosso'' contro la violenza sulle donne, Roma, 25 ottobre 2018. ANSA / ETTORE FERRARI