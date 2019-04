Niente elemosina, ma lavoro: la storia del migrante che distribuisce il suo cv al semaforo

Collins, nigeriano di trentasei anni, in Italia da tre e attualmente richiedente asilo, quando si avvicina alle auto ferme ai semafori o ai passanti non chiede l’elemosina, come molti si aspetterebbero, ma mostra il suo curriculum. Non vuole qualche moneta, vuole un lavoro.

Il primo a raccontare la sua storia è stato Nick Russo, un ragazzo che lo ha incrociato per caso al semaforo a Milano ed è rimasto colpito dal suo gesto. "Questo foglio mi ha riempito la giornata - scrive Nick in un post su Facebook in cui mostra il cv di Collins -. Sono in macchina, fermo al semaforo, un immigrato mi si avvicina e io sono già pronto con le monete alla mano, ma il ragazzo le rifiuta e mi allunga questo foglio: il suo curriculum".

Collins, il migrante che distribuisce il suo cv al semaforo

"Istantaneamente lo ho accettato e ho allungato la mano, per stringergliela, come si farebbe alla fine di un colloquio di lavoro - racconta ancora il giovane -. A me è venuto spontaneo, ma a lui no. Non se lo aspettava ma non mi chiedo il perché. Immagino che poche volte, al semaforo, abbia ricevuto strette di mano, uomo-uomo, perfettamente naturali in ambito lavorativo. Ha reagito con stupore e, dopo un secondo di esitazione, con un sorriso ha risposto alla mia stretta. In inglese gli ho detto: Have faith man, you'll find it.. E ci credo, eccome se ci credo. Il mondo sarebbe troppo ingiusto se ciò non accadesse, ma grazie a Collins, almeno per oggi, il mio cinismo si è dissolto. Vorrei essere io ad aiutarlo a trovare un'occupazione, purtroppo io non ho nessun lavoro da offrire".

"Fate girare, per lui e per voi stessi"

"Condivido nella speranza che qualcuno possa rispondere alla sua ricerca di una vita onesta, indipendente, integrata. Per contattarlo, scrivetemi in privato, mi è stato suggerito di oscurare i suoi dati per tutelarne la privacy. Vi prego - si conclude l'appello di Nick -, fate girare questo post, fatelo per lui e per voi stessi, per essere persone migliori".

Collins, che attualmente è ospite del centro per migranti di San Zenone al Lambro, si definisce "affidabile, volenteroso, flessibile e capace di lavorare in un contesto multiculturale”. A RepubblicaTv ha confermato il suo desidero di trovare un lavoro.