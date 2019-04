Investe e uccide un migrante: si ferma ma viene aggredito dai connazionali della vittima

Un ghanese di 61 anni è stato investito e ucciso ieri sera a Castel Volturno, in provincia di Caserta. L’automobilista, che si è fermato per chiamare aiuto, è stato aggredito da una folla di connazionali della vittima.

Il ghanese era in bicicletta all’esterno del centro per migranti della Caritas Fernandes quando è stato centrato in pieno dall’automobilista. Il conducente si è fermato e ha chiamato i soccorsi. In breve però intorno a lui si è radunata una folla di immigrati, che lo ha circondato minacciosamente. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, che hanno riportato la calma e messo al sicuro l’investitore, che è stato poi denunciato per il reato di omicidio stradale.

Il 61enne era stato trasportato alla clinica Pineta Grande di Castel Voltuno, dove è deceduto poco dopo.