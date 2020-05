Migrante si getta in mare dalla Moby Zazà: il cadavere trovato dopo ore di ricerche

È stato ritrovato ritrovato in mare il corpo senza vita del giovane tunisino che, alle 4,25 circa di stamani, si era gettato in acqua dalla nave quarantena "Moby Zazà" che è in rada a Porto Empedocle. Il cadavere è stato ritrovato al largo di San Leone ad Agrigento. Il giovane si è buttato in mare dalla "Moby Zazà" che è in rada. A lanciare l'allarme "uomo in mare" sono stati i suoi connazionali. Immediatamente sono partite le ricerche di Guardia di finanza e Capitaneria di porto con le motovedette. Si è anche alzato in volo un elicottero e un aereo della Guardia costiera. In mattinata il cadavere è stato trovato a circa 2 miglia da San Leone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La salma è stata recuperata e portata al porto. La Procura di Agrigento ha incaricato la Guardia di finanza di occuparsi delle indagini per scoprire cosa effettivamente sia accaduto, come e perché l'immigrato abbia scelto di gettarsi in acqua. In un primo momento a causa delle condizioni proibitive del mare era stato ritenuto difficile ipotizzare che l'immigrato si fosse buttato in mare per tentare di raggiungere a nuoto la costa agrigentina. Ma il tunisino ventottenne è stato trovato con indosso un giubbotto di salvataggio, dettaglio che lascerebbe ipotizzare proprio un tentativo di fuga da parte del giovane che s'è lanciato dal ponte "6": da un'altezza di circa 15 metri. Il mare era a forza 4 con onde alte 2 metri. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla tragedia.