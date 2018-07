Sparano in faccia ad un 22enne e fuggono in scooter: torna l'incubo del razzismo violento

Ennesimo episodio di intolleranza nei confronti delle persone di colore in provincia di Caserta. Nella serata di giovedì, verso le 22:30, un ragazzo 22enne originario della Guinea è stato raggiunto da un colpo esploso da una pistola ad aria compressa mentre camminava lungo via Roma, in pieno centro a San Cipriano d’Aversa.

Comer riporta Caserta News il migrante, ospite di un centro di accoglienza non lontano dal luogo in cui è avvenuta l’aggressione, ha riportato fortunatamente solo qualche escoriazione al viso, dove è stato raggiunto dal colpo.

Il giovane ha denunciato l’accaduto questa mattina presso la stazione dei carabinieri di San Cipriano d’Aversa, che hanno avviato le indagini sulla vicenda. A compiere il raid, come denunciato dal 22enne africano, sono state due persone in sella ad uno scooter.

Una vicenda simile era avvenuto lo scorso 11 giugno a Caserta, dove due giovani ospiti di un centro migranti erano stati raggiunti da alcuni colpi di pistola ad aria compressa, al grido di “Salvini, Salvini”.