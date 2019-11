Migranti, in 200 salvati da nave italiana mentre il Governo ridiscute l'accordo con la Libia

Tra la notte scorsa e questa mattina, circa 200 persone in difficoltà sono state tratte in salvo nel mar Mediterraneo e sono ora sull'imbarcazione battente bandiera italiana 'Asso Trenta' in acque internazionali.

"Le persone scappavano dalla Libia e non possono farvi ritorno. Hanno bisogno di essere portati in Europa" scrive su Twitter Alarm Phone, il servizio telefonico dedicato ai migranti in difficoltà in mare.

Between yesterday night & this morning, about 200 people in distress were rescued & are now on the Italian flagged supply vessel #Asso30 in international waters. Italian authorities are informed. The people escaped #Libya and cannot be returned. They must be brought to #Europe! pic.twitter.com/Dcj7R0ffMS — Alarm Phone (@alarm_phone) November 2, 2019

La Asso 30 non è una nave delle ong ma una imbarcazione di supporto alle installazioni off shore presenti nel Mediterraneo. Non è pertanto una imbarcazione che possa tenere a bordo a lungo i naufraghi.

La notizia arriva nello stesso giorno in cui la nave Alan Kurdi della Ong Sea Eye si prepara a sbarcare a Taranto il suo carico di disperati: il governo italiano ha fatto sapere che i migranti saranno ricollocati in Germania, Francia, Portogallo e Irlanda.

Di queste ore anche il (tacito) rinnovo degli tra Italia e Libia per la gestione del flusso di migranti.

Il governo italiano, con una nota verbale inviata al governo di Tripoli attraverso l'ambasciata libica a Roma, ha chiesto la convocazione della commissione italo-libica prevista dall'articolo 3 del memorandum d'intesa con la Libia firmato il 2 febbraio del 2017 dall'allora premier Paolo Gentiloni e dal presidente del Consiglio presidenziale libico Fayez Serraj.

Secondo fonti governative la commissione sarà presieduta da parte italiana dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese: l'obiettivo, spiegano, "è di migliorare il memorandum sul fronte dei diritti umani".

In occasione della riunione della commissione, che auspicabilmente dovrebbe avvenire al più presto, verrà chiesto di permettere all'Unhcr e all'Oim "una maggiore vigilanza" sui centri per i migranti in Libia per garantire un migliore rispetto dei diritti umani.

"Questa è l'intenzione - ribadiscono le fonti - non certo di denunciarlo né di cancellarlo, il memorandum resta valido perché ha prodotto risultati importanti, questa è la convinzione del governo", consapevole che senza quell'intesa si aprirebbero le porte a centinaia di migliaia di migranti.

Dal Partito Democratico trapela amarezza: "Questi accordi li ha confermati un governo sostenuto dal Pd e guidato da un premier che per mesi ha fatto tutto quello che voleva Salvini senza un fiato" scrive tra le altre cose il deputato e già presidente Pd Matteo Orfini. "La segreteria del Pd non dice nulla, nulla di nulla".