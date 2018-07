Migranti vedono le navi di Frontex e Gdf e si buttano in mare: quattro annegati

Sono annegati quattro dei trenta migranti che si sono gettati in acqua dal barcone alla vista delle due navi di Guardia di Finanza e Frontex al largo di Linosa.

E' quanto hanno raccontato alcuni testimoni, tra cui parenti delle vittime, agli inquirenti che da due giorni stanno ascoltando i naufraghi. Questo è il motivo per il quale undici migranti, ritenuti gli scafisti del barcone con a bordo 450 persone tra cui molte donne e tanti bambini, trasbordate sulle navi della Guardia di Finanza e di Frontex, sono stati fermati per il reato di morte come conseguenza di altro delitto.

Gli undici sono stati ascoltati per tutta la giornata di ieri. Il fermo è stato eseguito dalla Polizia, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza che conducono le indagini coordinate dalla Procura di Ragusa. Sono tutti accusati anche di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.