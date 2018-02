Migranti, i dati di Frontex: "Raddoppiati gli arrivi in Italia”

Nel mese di gennaio 2018 è aumentato il numero dei migranti arrivato in Italia attraverso il Mediterraneo: si tratta di 4.800 persone, il doppio rispetto al mese precedente, quando le attività dei trafficanti erano state colpite dai combattimenti vicini alle aree di partenza e dal cattivo tempo. Sono gli ultimi dati resi noti da Frontex. Rispetto invece a gennaio 2017, il numero di arrivi risulta in linea.

La maggior parte sono eritrei

Secondo i numeri forniti da Frontex, maggior parte dei migranti arrivati in Italia sono di origine eritrea. Nella classifica delle etnie seguono pakistani e tunisini. Negli ultimi mesi è anche aumentato il numero di arrivi dalla Libia. Gli irregolari arrivati in Europa nel mese di gennaio sono 8.300, una cifra in calo del 7% rispetto allo scorso anno.

Calano gli arrivi in Spagna

Mentre l'arrivo dei migranti in Italia è in aumento, la Spagna ha avuto una piccola tregua ad inizio 2018. Gli sbarchi dal Nordafrica sono diminuiti di un terzo rispetto al record di dicembre. Ma il dato non è comunque positivo: i 1.300 sbarchi sono il 20% in più rispetto a gennaio 2017. La maggior parte dei migranti che arriva nella penisola iberica sono della Guinea, seguiti da Marocco, Costa d'Avorio e Mali.

'Crolla' la rotta balcanica

Se la rotta del Mediterraneo rimane la più battuta, quella che passa per i Balcani ha avuto un calo del 43% rispetto al mese precedente, mentre i livelli sono in linea con gennaio 2017. Le nazionalità più diffuse in questa rotta sono i siriani e gli iracheni.

Il chiarimento del Viminale

Dal Viminale è arrivato un accorgimento sulle cifre fornite dall’agenzia europea. I migranti arrivati in Italia nel 2018 sono 4.731, il 50% in meno dello stesso periodo dello scorso anno, quando gli arrivi erano stati 9.448. Una diminuzione ancor più netta per gli stranieri giunti dalla Libia: 3.534 nel 2018, contro i 9.007 dell'anno precedente.