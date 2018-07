Svuotato il barcone con 450 migranti: tutti trasbordati su navi di Gdf e Frontex

E' stato completato sabato mattina il trasbordo dei 450 migranti che erano a bordo di un barcone al largo di Linosa, causa dell'ennesimo attrito tra il ministro Salvini e le autorità maltesi: 176 persone sono infatti sul pattugliatore Protector, inserito nel dispositivo Frontex, e altre 266 sul Monte Sperone della Guardia di Finanza. Otto persone, tutte donne e bambini, sono state già trasportate a Lampedusa dalla Guardia Costiera per motivi sanitari. Una donna è incinta.

Il barcone, fatiscente e in legno, era partito ieri mattina dalle coste libiche di Zuara ed era poi entrato nella zona Sar (Search and Rescue) italiana. Ieri sera si trovava a poche miglia da Lampedusa e da Linosa, poi i pescatori della zona lo hanno visto cambiare rotta e puntare verso la costa siciliana.

"Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare", aveva scritto venerdì il ministro dell'Interno Matteo Salvini sui social. Dopo un lungo braccio di ferro con Malta, che aveva preso in carico il coordinamento del soccorso senza però mandare navi e senza rendersi disponibile ad accogliere sull'isola i migranti, il governo italiano ha fatto dunque intervenire il pattugliatore della Finanza e la Capitaneria per scortare il peschereccio.

Secondo fonti del Corriere della Sera, la decisione del trasbordo è stata presa per non essere accusati di mancato soccorso. Il porto di sbarco dovrà essere scelto dal ministro Matteo Salvini e da Danilo Toninelli, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e al momento sul punto "è tutto fermo".