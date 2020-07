A sei anni attraversa il Mediterraneo da solo e ritrova mamma e sorella: l’abbraccio in Italia

Ha potuto finalmente riabbracciare la propria mamma il piccolo migrante che ha attraversato da solo il Mediterraneo per poi sbarcare In Italia.

Insieme alla mamma e alla sorellina erano arrivati in Libia per imbarcarsi verso l’Italia ma a gennaio erano stati costretti a separarsi. Le prime a partire sono state proprio loro due, mentre il piccolo ha dovuto aspettare cinque mesi prima di potersi mettere in viaggio e affrontare la traversata. La nave Sea Watch 3 ha soccorso il barcone su cui viaggiava in mezzo al Mediterraneo e ha trasferito lui e gli altri naufraghi a Porto Empedocle (Agrigento), dove sono stati tutti messi in isolamento per due settimane sulla nave quarantena Moby Zaza.

Grazie all’impegno degli agenti della Questura di Aagrigento e dei volontari della Croce Rossa è stato possibile rintracciare la mamma e la sorella del piccolo, che si trovavano nel Cara di Crotone. In seguito all’intervento del prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, una volta finita la quarantena, il bambino è partito alla volta di Crotone, dove c’è stato l’atteso e commovente ricongiungimento con la madre e la sorella tra le lacrime e gli applausi dei volontari presenti.