Migranti salvati dalla Sea Watch: salgono a 30 le persone positive al coronavirus

Sono trenta le persone positive al coronavirus a bordo della nave-quarantena Moby Zazà. Nei giorni scorsi il test è risultato positivo per ventotto persone: ora un altro tampone positivo e uno "dubbio" (anche un caso "in forse" viene trattato come se fosse risultato positivo) fanno salire a trenta il numero dei migranti contagiati. Il ministero dell'Interno aveva spiegato che sulla nave sono state adottate tutte le misure di sicurezza indicate dal ministero della Salute.

Il 21 giugno scorso, 211 migranti sono stati soccorsi nel Mar Mediterraneo dalla nave umanitaria Sea Watch, per poi arrivare a Porto Empedocle - nell'agrigentino - dove sono stati effettuati i tamponi per verificare se ci fossero o meno casi positivi al coronavirus. Questi contagi sono stati certificati dall'acquisizione del risultato dei test alcuni giorni addietro, ma la notizia è stata confermata soltanto ieri quando una 31enne del Camerun, positiva al Covid-19, è stata evacuata dalla nave-quarantena e trasferita in via precauzionale, perché incinta, all'ospedale “Cervello” di Palermo.

La "zona rossa" al ponte numero 7

Ai trenta si va ad aggiungere, trattandosi di un migrante che venne salvato assieme al resto del gruppo dalla Sea Watch, anche l'uomo che è ricoverato da una decina di giorni nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. Al momento, sulla nave-quarantena Moby Zazà che staziona in rada a Porto Empedocle ci sono complessivamente 207 migranti dei 211 salvati dalla Sea Watch. I migranti sono divisi su tre diversi ponti: tutti i contagiati da Covid-19 si trovano nello stesso identico ponte, il numero "7" che è, di fatto, la cosiddetta "zona rossa". Tutti gli altri migranti giunti da precedenti sbarchi e che si trovavano sulla nave-quarantena, lentamente hanno terminato il loro periodo di sorveglianza sanitaria e hanno lasciato l'imbarcazione. Gli ultimi 47 appena nei giorni scorsi.

Nel frattempo continuano gli sbarchi a Lampedusa: nelle ultime ore 116 migranti sono stati soccorsi dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di porto.

Nella foto qui sotto, migranti sulla Moby Zazà già sbarcati nelle scorse settimane.