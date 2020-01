Salvati 300 migranti, Orlando (Pd): "Dopo debacle M5s cambiare i decreti sicurezza"

La nave Ocean Viking dell'ong francese Sos Mediterranée domenica ha soccorso altri 72 migranti che si trovavano su un'imbarcazione in legno instabile e sovraffollata nella zona Sar maltese.

Dopo questo salvataggio, riferisce l'ong francese, sono 223 i migranti che si trovano a bordo della nave. Tra loro quattro donne incinte e 32 minorenni che viaggiano da soli. Dieci di questi bambini non accompagnati hanno meno di 15 anni.

Altre 16 persone sono state invece recuperate dalla Alan Kurdi, la nave della ong Sea Eye che ora ha a bordo 78 persone. L'ong ha comunicato che Malta ha rifiutato di assegnare alla nave un porto sicuro. L'imbarcazione sta facendo rotta verso l'Italia.

❗️UPDATE

Our ship #ALANKURDI requested Malta for a safe port. The request was rejected.



We are now on our way to Italy.



Head of mission Johanna Pohl on the situation on board: pic.twitter.com/qsR2LiCDTH