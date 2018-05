I migranti non arrivano più in Italia: ad aprile 2.800, -78% rispetto al 2017

Sono in forte calo i migranti arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo: secondo gli ultimi dati forniti da Frontex, ad aprile sono sbarcate 2.800 persone, circa il 78% in meno rispetto al mese di aprile 2017. Il numero totale di migranti su questa rotta è arriva nei primi mesi del 2018 a 9.400 unità, praticamente un tre quarti in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera “Tunisini ed Eritrei erano le due nazionalità più rappresentate su questa rotta e insieme rappresentano quasi il 40% di tutti i migranti rilevati”.

Ad aprile Frontex ha registrato l'arrivo di circa 10.500 migranti irregolari sulle principali rotte, con un calo di un terzo rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei primi quattro mesi del 2018, il numero complessivo di arrivi irregolari (circa 29.700) risulta in calo del 44%, principalmente proprio per effetto di una diminuita pressione migratoria sulla rotta del Mediterraneo centrale.

Ad aprile il numero di migranti irregolari che hanno intrapreso la rotta del Mediterraneo orientale è stato di circa 6.700, due terzi in più rispetto al mese precedente. Nei primi quattro mesi di quest'anno, oltre 14.900 migranti sono entrati nella Ue attraverso la rotta del Mediterraneo orientale, il 92% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'incremento, rilevano da Frontex, è stato causato principalmente dall'aumento degli attraversamenti irregolari ai confini terrestri con la Turchia. Ad aprile il numero di migranti rilevati alle frontiere terrestri su questa rotta ha superato le rilevazioni sulle isole greche nel Mar Egeo.

Per quanto riguarda la rotta del Mediterraneo occidentale, il mese scorso il numero di migranti irregolari che hanno raggiunto la Spagna si è attestato a circa 1.100, un quarto in più rispetto ad aprile 2017. Nei primi quattro mesi del 2018 ci sono state circa 4600 attraversamenti irregolari sulla rotta del Mediterraneo occidentale, 95 più di un anno fa.