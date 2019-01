Anche l'Italia accoglierà i migranti sbarcati a Malta. Ira di Salvini

La vicenda dei migranti delle ong sea watch/sea Eye porta allo scoperto tutte le tensioni del governo sul tema dell'immigrazione. È il sottosegretario Giorgetti e numero due della Lega a dover sottolineare come il governo non sia a rischio, spiegando tuttavia che la vicenda non è chiusa. Poco prima Salvini aveva attaccato duramente l'Europa in diretta dalla Polonia dove si trova per incontrare il capo del partito al governo polacco Jaroslaw Kaczynski per i colloqui sulla formazione di una nuova maggioranza anti-UE nel prossimo Parlamento europeo.

Migranti, ultime notizie

Si sblocca l'empasse che bloccava i 49 migranti soccorsi nel Mediterraneo in attesa di un porto sicuro, proprio mentre tra i profili social della maggioranza di governo impazza l'hastag #salvininonmollare. I 49 migranti a bordo delle navi delle due Ong Sea Watch e Sea Eye potranno sbarcare a Malta: 8 stati membri dell'Ue hanno accettato "di accoglierli tutti". Ad annunciarlo è stato il premier maltese Joseph Muscat, precisando che gli otto paesi sono Germania, Francia, Portogallo, Irlanda, Romania, Lussemburgo, Olanda e Italia.

Il premier maltese ha aggiunto che i 249 migranti che Malta ha soccorso alla fine di dicembre, 131 verranno ridislocati in altri paesi Ue e 44, provenienti dal Bangladesh, verranno rimpatriati.

Il commissiario europeo alle Migrazioni Dimitris Avramopoulos ringraziando Malta per l'impegno spiega: "Siamo decisi a continuare a ridurre i flussi migratori irregolari verso l'Europa, ma l'Unione europea non può continuare a fare affidamento su soluzioni non organizzate e ad hoc per quanto riguarda lo sbarco dei migranti in arrivo."

Ue: "Servono accordi temporanei per sbarchi"

"Le Ong devono rispettare le regole" spiega Avramopoulos al termine del collegio dei commissari ipotizzando nuovi accordi per gestire gli sbarchi.

"L'Ue non può continuare a basarsi su soluzioni ad hoc sugli sbarchi. Malgrado il forte calo degli arrivi di migranti via mare, dobbiamo essere onesti e preparati al fatto che alcuni migranti arriveranno via nave e servono meccanismi prevedibili per gestirli"

"La Commissione è pronta a lavorare con gli Stati membri per creare degli accordi temporanei, che fungeranno da ponte finché il nuovo regolamento di Dublino diverrà applicabile. È tempo di finalizzare la riforma delle regole del sistema europeo di asilo", conclude Avramopoulos.

Migranti, la reazione di Salvini

"Sono e rimarrò assolutamente contrario a nuovi arrivi in Italia" spiega il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

"Mentre col premier e col ministro dell'Interno polacco parliamo di protezione delle frontiere esterne dell'Europa e di sicurezza, leggo che a Bruxelles fanno finta di non capire e agevolano il lavoro di scafisti e Ong".

"Continuo a lavorare per espellere i troppi clandestini già presenti sul nostro territorio. Cedere alle pressioni e alle minacce dell'Europa e delle Ong è un segnale di debolezza che gli italiani non meritano", conclude Salvini.

Giorgetti: "Governo a rischio? Non credo"

"Non penso che il governo sia a rischio" ha detto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti aggiungendo tuttavia che "non penso neanche che si possa considerare risolta la vicenda".

"Non vorrei, come giustamente ha ribadito più volte Salvini, che questo cedimento a chi traffica esseri umani possa aprire la strada a molte altre vittime del Mediterraneo".

Migranti, ultime notizie: Ong rigranzia Orlando e De Magistris

L'ong Sea Watch ringrazia quanti hanno sostenuto e si sono attivati per sollecitare lo sbarco: "In questi giorni difficili abbiamo sentito forte il sostegno della società civile".

Una menzione particolare è stata riservata ai sindaci di Palermo e Napoli Leoluca Orlando e Luigi De Magistris, che nell'ultima settimana avevano ipotizzato azioni di disobbedienza civile contro il decreto Salvini.

"Siamo contenti che si sia riusciti ad arrivare a una soluzione Europea, anche se questo ha preso molto tempo e dimostra come sia necessario organizzarsi per avere una soluzione di redistributiva immediata. Non è possibile che lo scarico sia condizionale al raggiungimento di un accordo tra Stati membri" spiega Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch.

"Ci rendiamo conto dello sforzo di Malta che non può farsi carico degli sbarchi di tutte le navi soccorse anche al di fuori della propria area SAR. Crediamo -conclude Linardi- che sia responsabilità degli stati membri trovare un accordo sulla redistribuzione, ma non è possibile aspettare 20 giorni per uno sbarco perché non riescono ad accordarsi"

"Sea watch ci tiene tantissimo a ringraziare tutta la società civile che si è mossa in questi giorni e ha dimostrato una grande solidarietà. Vogliamo ringraziare le organizzazioni di United4Med che ci hanno dato il loro supporto, vogliamo ringraziare tutte le persone che si sono rese disponibili su ogni livello, dai porti al cibo. Per noi significa tantissimo perché dimostra che c'è un'Europa diversa. Siamo contenti di poter finalmente liberare le persone che sono imprigionate da quasi 20 giorni a bordo".

