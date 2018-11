Duemila migranti sono morti quest'anno nel Mediterraneo

Diciassette persone sono state trovate morte questa settimana al largo delle coste spagnole, portando a più di 2mila il numero delle vite perse quest'anno nel Mediterraneo. L'Alto commissario dell'Onu per i rifugiati ha ripetutamente sollecitato un'azione urgente per rispondere a questa situazione.

Da diversi anni il Mediterraneo rappresenta per rifugiati e migranti la rotta marittima a maggiore rischio del mondo.

Ad oggi circa 100mila richiedenti asilo e migranti hanno raggiunto le coste europee nel 2018, segnando un ritorno ai livelli precedenti al 2014. Allo stesso tempo, le oltre 2mila morti per annegamento indicano che il tasso dei decessi si è bruscamente innalzato, soprattutto nel Mediterraneo centrale.

Solo a Settembre ha perso la vita una persona ogni otto di quanti hanno effettuato la traversata dalla sponda Sud del Mediterraneo.

Secondo l'Unhcr una delle principali motivazioni per un numero così elevato di morti è la ridotta capacità che oggi hanno le navi impegnate nella attività di ricerca e soccorso. In tale contesto, le Nazioni Unite accusano l'Italia per le restrizioni legali e logistiche imposte ad alcune ong, tra qui l'Aquarius: l'Unhcr spiega come le restrizioni imposte dalla dottrina dei "porti chiusi" ha portato all'assenza totale nel Mediterraneo centrale di imbarcazioni di ong preposte alla ricerca e soccorso.

"Se le operazioni di soccorso delle ong nel Mediterraneo cessassero del tutto, rischieremmo di tornare alla stessa pericolosa situazione alla quale abbiamo assistito nel 2015, quando centinaia di persone sono morte in un incidente nel Mediterraneo centrale dopo l'interruzione dell'operazione navale italiana Mare Nostrum".

Nel frattempo l'Aquarius è attraccata nel porto di Marsiglia da 3 settimane. Ad oggi non ci sono navi di ricerca e soccorso nel Mediterraneo mentre il tasso di mortalità è in aumento.

L'Unhcr accoglie con favore gli sforzi effettuati dalla Guardia Costiera libica nelle operazioni di soccorso, che hanno evitato la perdita di ulteriori vite. "Tuttavia - rileva l'agenzia delle Nazioni Unite - essendo divenuta la principale responsabile del coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso in un'area che si estende fino a circa 100 miglia, la Guardia Costiera libica necessita di ulteriore supporto".

"Ogni nave in grado di facilitare operazioni di ricerca e soccorso dovrebbe essere autorizzata a soccorrere le persone in difficoltà".

L'Unhcr ribadisce che le persone soccorse in acque internazionali - vale a dire oltre le 12 miglia nautiche dalle acque territoriali della Libia - non dovrebbero essere riportate in Libia, che non offre le necessarie condizioni di sicurezza.

"C'è un bisogno impellente di rompere con l'attuale impasse e con l'adozione di un approccio ad hoc per ogni imbarcazione riguardo al luogo di sbarco delle persone soccorse".

Proprio mentre venivano diffusi questi dati il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini oggi oltre 280 immigrati sono stati salvati e recuperati dalla Guardia Costiera Libica.

Unhcr: "Maggior parte dei decessi nella rotta verso l'Italia"

Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite la maggior parte dei decessi tra i migranti è stata registrata durante gli attraversamenti in direzione dell'Italia, rappresentando oltre la metà di tutti i decessi registrati quest'anno, nonostante la Spagna sia divenuta la principale destinazione dei nuovi arrivi.

Secondo gli ultimi dati disponibili da parte dell'Unchr più di 48mila persone sono arrivate in Spagna via mare, rispetto alle circa 22mila in Italia e alle 27mila in Grecia.

L'Unhcr rinnova il suo appello alla comunitù internazionale affinché affronti le cause profonde delle migrazioni forzate e i fattori di spostamento successivo che costringono le persone a intraprendere viaggi sempre più pericolosi e rischiosi.

Unhcr: "68,5 milioni di persone nel mondo costrette a fuggire"