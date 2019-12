Migranti, quei naufragi invisibili e silenziosi su cui nessuno saprà mai la verità

Più di 160 persone svanite nel nulla nel Mediterraneo centrale: di loro forse non si saprà mai il destino. E' Alarm Phone, la linea telefonica diretta di supporto per persone che attraversano il Mar Mediterraneo verso l'Unione Europea, a denunciare tutto.

Due delle tante barche in pericolo che hanno chiamato Alarm Phone dal Mediterraneo centrale nel mese di novembre sono scomparse: "Temiamo che si tratti di due naufragi invisibili e silenziosi, che le autorità Europee si rifiutano di riconoscere".

Migranti, naufragi fantasma: i due casi segnalati da Alarm Phone

A quando risalgono i due presunti naufragi? Il 21 novembre era arrivata la chiamata da 94 persone in fuga dalla Libia su un gommone che si stava sgonfiando. "Due ONG, Open Arms e Aita Mari, l’hanno cercato tutta la notte invano. Le autorità europee hanno rifiutato di intervenire e di riconoscere il potenziale naufragio".

Il secondo episodio una settimana più tardi, il 29 novembre: "70 persone ci hanno chiamati dalla zona SAR di Malta mentre stavano imbarcando acqua. Abbiamo allertato le autorità europee e Alan Kurdi. Malta ha riferito che hanno cercato la barca senza trovarla. Da allora nessuna risposta, solo silenzio".

"Non sapremo mai cosa sia successo a queste persone"

"Stiamo ancora cercando risposte, ma nessuno sembra ascoltare - commentano da Alarm Phone - Non sapremo mai cosa sia successo a queste persone. Il silenzio è deliberato: rende queste morti invisibili, le trasforma in incidenti e cela le responsabilità politiche dell’Europa per tutta questa violenza".

Watch The Med Alarm Phone è stato creato nell’ottobre del 2014 da reti di attivisti e attori della società civile in Europa e Nord Africa. Il progetto ha istituito un numero di emergenza auto-organizzato per migranti in difficoltà nel Mar Mediterraneo.