Migranti dirottano nave che li riportava in Libia (mentre l'Ue sospende i soccorsi in mare)

Il mercantile Elhiblu 1 con un gruppo di migranti a bordo, salvati da un naufragio nello specchio d'acqua della Libia, sta facendo rotta verso Nord. Lo riferiscono fonti del Viminale, sottolineando che si è trattato di un cambio di rotta repentino, dopo che la motonave era arrivata fino a 6 miglia dall'ingresso del porto di Tripoli.

Secondo le prime notizie i migranti, resisi conto che stavano per essere riconsegnati ai libici, si sarebbero ribellati minacciando il comandante e l'equipaggio, costringendoli ad invertire la rotta.

Secondo l'Ong italiana "Mediterranea Saving Humans" il mercantile Elhiblu1 starebbe facendo rotta su Malta con 108 persone in fuga dalle carceri libiche.

''Non sono naufraghi ma pirati'', dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

"C'è in corso una ipotesi di dirottamento di un mercantile che stava arrivando in Libia e che invece sta dirigendo verso Malta o Lampedusa. Non siamo più ai soccorsi, è il primo atto di pirateria, di delinquenza in alto mare".

"Sappiano - ha concluso Salvini - che le acque territoriali italiane le vedono con il cannocchiale, non sono naufraghi ma pirati".

Proprio oggi inoltre è arrivata la notizia della trasmissione ai pm di Siracusa del fascicolo aperto dalla Procura di Roma in cui si ipotizza il sequestro di persona sulla vicenda della nave della Ong Sea Watch, rimasta giorni davanti al porto di Siracusa con a bordo 47 migranti prima di avere l'autorizzazione allo sbarco a Catania. Spetterà ai magistrati di Siracusa valutare se ci siano profili di competenza del tribunale dei ministri di Catania. Dagli accertamenti delegati alla Guardia Costiera risulta che il caso della SeaWatch sia paragonabile a quello della Diciotti con la riqualificazione del reato in sequestro di persona.

Sempre in mattinata una motovedetta libica aveva intercettato e salvato 120 migranti naufragati in acque Sar libiche prima di rientrare a Tripoli. Lo riferisce l'Alto Commissariato Onu per i rifugiati, il cui personale era presente al punto di sbarco per garantire aiuti umanitari e assistenza medica.

La notizia arriva nel giorno in cui gli Stati membri dell'Unione Europea hanno dato il via libera a una proroga di sei mesi dell'operazione Sophia, ma paradossalmente la missione navale non potrà utilizzare le navi che finora hanno partecipato alla missione. In pratica, l'operazione, che ha come obiettivo primario la lotta al traffico di esseri umani e di armi nel Mediterraneo, viene "congelata" per sei mesi proprio nella sua dimensione principale, il pattugliamlento navale, mentre continueranno i pattugliamenti aerei e il "training", in corso già da tempo, della guardia costiera libica.

La nuova proroga è stata decisa attraverso una procedura di silenzio-assenso: la proposta, di iniziativa francese e sostenuta dall'Italia, è passata perché nessuno Stato membro si è opposto entro la scadenza fissata alle 11 di questa mattina.

L'Italia, che ha il comando della missione, deve decidere se - come chiesto dal vicepremier Matteo Salvini - cambiare le regole di Sophia che prevedono che tutti i migranti soccorsi dalle navi Ue siano poi sbarcati in Italia. La portavoce dell'Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune, Federica Mogherini, ha sottolineato che in questo modo Sophia "non sarà in grado di assolvere efficacemente il suo mandato". L'accordo politico dovrà essere formalizzato dal Consiglio Ue entro il 31 marzo, e poi messa in atto con il ritiro dei mezzi navali impegnati nell'operazione.

Dopo la stretta sulle ong, il destino di chi affronta la rotta del Mediterraneo centrale nelle mani della guardia costiera libica.

Con la Mare Jonio ferma a Lampedusa (è di pochi minuti fa la notizia del dissequestro deciso dal Procuratore aggiunto Salvatore Vella e dalla pm Cecilia Baraveli, ndr) e la sola Sea Eye da poco tornata operativa, i soccorsi potrebbero risultare difficoltosi, tanto più adesso che, con il ritorno del bel tempo, le partenze dalla Libia e da altri punti del Nord Africa aumenteranno decisamente rispetto al periodo invernale. Il rischio di nuove tragedie, insomma, è elevato. Come i 41 salpati dalla Libia il 23 marzo scorso e scomparsi nel nulla.