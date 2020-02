Ecco Poseidon, nuova nave nel Mediterraneo dei migranti: "Proteggere la vita"

Il nome è stato scelto: si chiamerà Poseidon la nave per il salvataggio delle persone in mare fortemente voluta dai protestanti tedeschi, acquistata all’asta grazie alla campagna di raccolta fondi #WirSchickenEinSchiff.

Dovrebbe essere operativa a Pasqua e sarà data in gestione alla organizzazione non governativa Sea-watch, con la quale la Federazione delle chiese evangeliche in Italia collabora da alcuni anni. Cresce così quella che qualcuno ha definito "la flotta della società civile". Grande soddisfazione è stata espressa negli scorsi giorni dal presidente della Chiesa evangelica in Germania Heinrich Bedford-Strohm per l’acquisto dell’imbarcazione da parte della coalizione United4Rescue, lanciata per l'appunto dalla Chiesa evangelica in Germania (EKD). Sea Watch eprime soddisfazione, e rimarca ancora una volta l'obiettivo di "proteggere la vita, non i confini".

"Sono molto felice che questa nave possa ora essere utilizzata per il salvataggio in mare nel Mediterraneo - commenta Heinrich Bedford-Strohm - Sono grato che l'impegno di così tante persone abbia portato al successo di questa iniziativa. Ringrazio tutti coloro che hanno donato. Insieme hanno contribuito a rendere possibile questo momento. È urgentemente necessario l'impiego di soccorritori civili nel Mediterraneo. Le persone muoiono ancora e sempre, sono in pericolo mortale. Non esistono ancora soccorsi marittimi statali, i soccorritori civili marittimi sono gli unici che attualmente stanno davvero salvando e portando le persone in rifugi sicuri. Pertanto, sono lieto che il "Poseidon" possa essere ripristinato e equipaggiato in modo che ora possa al più presto possibile salvare persone".

I lavori per la conversione di Poseidon a nave di soccorso richiederanno alcuni mesi.

Sea-Watch, l'organizzazione umanitaria senza scopo di lucro che svolge attività di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo centrale con il supporto della società civile europea, fornisce mezzi per il soccorso d’emergenza in mare, si batte affinché i governi intensifichino le operazioni di salvataggio, chiede l’istituzione di corridoi umanitari legali e politiche estere "volte alla rimozione delle cause all’origine dei massicci processi migratori di questi anni".

"Nessuno pensi che, rinnovato per altri tre anni l'accordo con la Libia, il governo italiano possa archiviare la questione e continuare a ignorare la sofferenza di migliaia di migranti e rifugiati intrappolati, in infami condizioni detentive, in un paese in guerra". Lo ha dichiarato Gianni Rufini, direttore generale di Amnesty International Italia, all'indomani del rinnovo automatico del Memorandum d'intesa con la Libia, originariamente sottoscritto il 2 febbraio 2017 per impedire a migranti e rifugiati di raggiungere le coste italiane.

Come noto, a seguito dell'accordo l'Italia ha accettato di addestrare ed equipaggiare la guardia costiera e altre autorità libiche, collaborando con esse a suon di decine di miliondi euro a raggiungere l'obiettivo di intercettare imbarcazioni in mare e riportare le persone a bordo nei centri di detenzione libici, dove queste sono trattenute illegalmente e subiscono gravi violenze, tra cui stupri e torture.

Nei primi tre anni dalla firma dell'accordo almeno 40.000 persone, tra cui migliaia di minori, sono state intercettate in mare, riportate in Libia e sottoposte a sofferenze inimmaginabili. Solo nel primo mese del 2020, sono state intercettate 947 persone.