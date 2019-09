L'Italia accoglie Ocean Viking: la nave delle ong con 182 migranti verso Messina

C'è una bimba nata da appena dieci giorni a bordo della Ocean Viking, la nave delle Ong Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere che sta facendo rotta verso Messina. Il ministro degli interni Luciana Lamorgese nella tarda serata di domenica ha infatti assegnato il porto siciliano come porto sicuro per i 182 migranti salvati negli scorsi giorni.

"Ha appena dieci giorni di vita, sei dei quali trascorsi in mare" scrive su twitter Msf postando la foto della neonata.

14 dei naufraghi lasciati a bordo della #OceanViking sono bambini. La più piccola ha solo 8 giorni: ha trascorso metà della sua vita su una nave di soccorso. Molti sono stati in centri di detenzione, esposti a violenze e insicurezza. #Europa, ritardare il loro sbarco è DISUMANO. pic.twitter.com/YBKHHfSJ1o — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) September 21, 2019

Migranti, Ocean Viking verso Messina

A causa del maltempo nel Mediterraneo potrebbe slittare di un giorno l'arrivo a Messina della nave Ocean Viking. Le condizioni avverse del meteo rallentano la navigazione con a bordo 182 migranti, tra cui minori e molte donne. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la nave di Msf e Sos Mediterranee potrebbe arrivare domani mattina alle 7 circa.

UPDATE Dopo una mattinata tempestosa nel #Mediterraneo centrale @SOSMedItalia ha richiesto un porto sicuro per le 182 persone rimaste a bordo della #OceanViking.

Le autorità italiane competenti hanno assegnato Messina come porto sicuro. Siamo sollevati. pic.twitter.com/vzXC0hJQay — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) September 22, 2019

Migranti, gli sbarchi sono in aumento?

Settembre è il mese con il più alto numero di arrivi via mare in Italia nel corso del 2019: già più di 1500 persone, a oggi. Come si spiega?

L’aumento degli arrivi non va attribuito né al governo Pd-M5s, insediatosi da sole due settimane (senza aver modificato per ora alcunchè in campo di politiche migratorie rispetto al passato) né tantomeno al presunto pull factor delle navi Ong (che non esiste): non vi è infatti alcuna relazione fra la presenza delle navi delle ong al largo delle coste libiche e l’aumento degli sbarchi.

Semplicemente i trafficanti di migranti della Libia avrebbero iniziato a sfruttare la rotta che fino a oggi era frequentata prevalentemente da tunisini, ovvero quella degli sbarchi "autonomi" o "fantasma".