Migranti, Ocean Viking verso Pozzallo: da Francia e Germania sì alla ricollocazione

Dopo 11 giorni di permanenza in mare aperto, Francia, Germania e Italia hanno trovato un accordo per la ricollocazione dei migranti a bordo della nave Ocean Vicking e della Alan Kurdi.

Va ricordato che a bordo della nave operata dalle Ong Medici senza Frontiere con Sos Mediterranée vi sono 104 persone. Il porto Pozzallo è stato appena assegnato come luogo di sicurezza per lo sbarco.

UPDATE: After 11 days stranded at sea, it was just announced that France, Germany & Italy found an agreement for the relocation of 104 people on #OceanViking & 90 people on #AlanKurdi.



Pozzallo, Italy, was just assigned as a Place of Safety to #OceanViking for disembarkation. pic.twitter.com/Awz5KYNaEH