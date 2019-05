Migranti, nuovo sbarco all'alba a Lampedusa: i porti sono aperti

I porti sono aperti. Nuovo sbarco di migranti, all'alba di oggi, sull'isola di Lampedusa, dove sono arrivati 56 uomini e 1 donna. Sono tutti partiti dalla Libia e provengono dal Marocco, Algeria, Siria, Libia, Gambia e Bangladesh. Il barcone è stato scortato al porto dell'isola delle Pelagie dalle imbarcazioni della Guardia costiera e della Guardia di Finanza.

Nella giornata di ieri 80 migranti che si trovavano su un gommone avvistato dall'aereo di Sea Watch erano stati recuperati da una motovedetta libica. Lo scrive in un tweet la Marina Militare in replica alla denuncia della Ong tedesca sul "non intervento" della nave Bettica. La Marina Militare ha spiegato che quando è arrivata la segnalazione dalla Ong Colibrì, la nave Bettica si trovava a circa 80 km di distanza dal natante in difficoltà. Ha quindi inviato, come da prassi operativa, "un elicottero per fornire supporto". Ma una volta giunto nella zona, Sar libica, ha constatato che i migranti erano stati già recuperati da una motovedetta libica.

Mentre le navi delle ONG sono in catene, i nostri aerei testimoniano un’altra tragedia nel #Mediterraneo.



Persone in acqua, in fuga dalla #Libia, su un gommone in affondamento. I sopravvissuti sono stati riportati all’inferno.



Ci appelliamo a una presa di coscienza collettiva. pic.twitter.com/zDVBpnZnqY — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) 23 maggio 2019

Migranti, Di Battista e Di Maio contro Salvini: parole al veleno

Sull'immigrazione "Salvini chiacchieri di meno e lavori di più" dice ad Adnkronos Live Alessandro Di Battista, il quale invita il ministro dell'Interno e leader della Lega "a fare di più sui rimpatri". Secondo il noto esponente pentastellato "concentrarsi come fa Salvini su un barcone è miope. Alla lunga non regge nessuna politica" se non "quella che affronti le cause dell'immigrazione clandestina", ha proseguito.

Sui rimpatri anche il vicepremier Luigi Di Maio ha aspramente criticato Salvini, arrivando a dire che "il governo Gentiloni aveva fatto meglio su quello specifico aspetto". "Non so se Di Maio ha nostalgia dei governi con il Pd" replica il vicepremier del Carroccio "E' bizzarro che dica una cosa del genere, facciamo che sia nervosismo da campagna elettorale".

Cardinal Krajewski: ''L'Europa apra le sue porte"

''La Comunità Europea apra le sue porte a chi è nel bisogno''. Così, in un breve video diffuso da Vatican News, l'elemosiniere di Papa Francesco, il card. Konrad Krajewski, che a nome del pontefice dall'8 al 10 maggio ha visitato i campi profughi di Lesvos, in Grecia. ''Ormai - afferma card. Krajewski - la Comunità Europea si è dimenticata che qui c'è tanta gente che deve avere speranza''. La speranza appunto che le istituzioni di Bruxelles aprano le porte. ''Il Santo Padre - ribadisce il porporato - ha mandato 100 mila euro per la Caritas, per le prime necessità. Lui - conclude - è partito da qui tre anni fa, ma è rimasto, non è mai uscito da questi campi profughi''.

"La comunità europea @UnioneEuropea_ apra le porte a chi è nel bisogno". Così il card. Konrad #Krajewski, che a nome di #PapaFrancesco dall’8 al 10 maggio scorsi ha visitato i campi profughi di Lesvos, in Grecia @M_RSezione @santegidionews @ComeceEu @iamCARITAS @UNHumanRights pic.twitter.com/hu2TBEPI4u — Vatican News (@vaticannews_it) 23 maggio 2019



Va sottolineato che dire "i porti italiani sono chiusi" è semplicemente falso, è uno slogan da campagna elettorale: non c'è un solo atto formale, né tantomeno una misura del Consiglio dei ministri che stabilisca la chiusura dei porti. Inoltre il Ministero dell’Interno può vietare lo sbarco di passeggeri, ma non l’ingresso né l’approdo di navi nei porti, competenza riservata dalla legge esclusivamente al Ministero dei Trasporti: un provvedimento ufficiale del ministro Danilo Toninelli in tal senso non c'è, né ci sarà.

Guardia Costiera libica soccorre 290 migranti

La Guardia Costiera libica ha soccorso questa mattina 290 migranti su due gommoni in avaria nel Mediterraneo: lo riferisce l'agenzia Reuters citando un portavoce della forza navale di Tripoli. In una prima operazione di soccorso, la Guardia costiera libica ha salvato 87 migranti al largo di Qarabuli, una città a 50 chilometri a Est di Tripoli. In una seconda missione di salvataggio, il personale libico ha soccorso altri 203 migranti al largo di Zlitin, 160 chilometri a Est della capitale, ha confermato Ayoub Qassem.