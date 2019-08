Open Arms a Lampedusa: quel che resta del governo litiga, ma lo sbarco è "imminente"

La situazione a bordo della Open Arms, all'ancora a ridosso di Lampedusa, è molto pesante. ''I pazienti incontrati presentano evidenti condizioni di disagio della sfera cognitiva, emotiva e comportamentale. [...] Per alcuni pazienti, l'esperienza acuta di frustrazione e di dolore ha fatto emergere ideazioni suicidarie: la mancanza di speranza per il futuro può essere accompagnata da una tendenza a vedere il suicidio come una possibile via di fuga dalle sofferenze provate''. Sono stralci della relazione psicologica degli operatori di Emergency sulle persone a bordo della OpenArms, a quanto si legge in un post su Facebook dell'associazione umanitaria. "È crudele continuare a infliggere sofferenze a persone che hanno già subito traumi e violenze di ogni genere", scrive Emergency.

Giorno 14.

Vediamo terra. Lampedusa.

Il decreto è stato sospeso, siamo in Italia. Continuiamo a non avere un porto, ma la fine di questo incubo è più vicina.

Lo scontro politico non si placa. Il premier Giuseppe Conte ha dichiarato che "Francia, Germania, Romania, Portogallo, Spagna e Lussemburgo hanno comunicato di essere disponibili a redistribuire i migranti. Ancora una volta, i miei omologhi europei ci tendono la mano".

Migranti, Salvini contro Trenta: "Non capisce che cosa firma"

In un comunicato, intanto, il ministro Trenta ha spiegato di aver "deciso di non firmare il nuovo decreto" di Salvini perché "non si può ritenere che siano rinvenibili nuove cogenti motivazioni di carattere generale ovvero di ordine e sicurezza pubblica tali da superare gli elementi di diritto e di fatto nonché le ragioni di necessità e urgenza posti alla base della misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria, che anzi si sono verosimilmente aggravati". E sottolinea di aver "preso questa decisione, motivata da solide ragioni legali, ascoltando la mia coscienza.Non dobbiamo mai dimenticare che dietro le polemiche di questi giorni ci sono bambini e ragazzi che hanno sofferto violenze e abusi di ogni tipo. La politica non può mai perdere l'umanità".



"Io disumano? La ministra Trenta ha firmato tutti i miei atti fino all'altro ieri: o si è trasformata in Madre Teresa di Calcutta o non ha capito cosa ha firmato" dice il vice premier Matteo Salvini nella conferenza stampa a Castelvolturno. Il Movimento 5 stelle, fino a pochi giorni fa, ha avallato tutte le scelte del ministro dell'Interno sul fronte migranti. Ma la crisi di governo ha cambiato le carte in tavola.

Open Arms, lo sbarco a Lampedusa sarebbe imminente

A quanto apprende l'Adnkronos da fonti militari a seguito della ricognizione a bordo della nave della Ong spagnola con 147 migranti a bordo ancora ferma a Cala Francese, pochi metri dal porto di Lampedusa, lo sbarco dei migranti a terra sarebbe imminente. Una decisione motivata dalle precarie condizioni igienico sanitarie riscontrate a bordo, tanto precarie da determinare uno sblocco della situazione più che probabile nelle prossime ore.