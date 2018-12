Porti chiusi, Natale con l'emergenza migranti

C'è una nave con oltre trecento migranti in mezzo al Mediterraneo e nelle prossime ore potrebbe trasformarsi in una emergenza umanitaria. Open Arms, la nave della ong Proactiva ha infatti soccorso alcune imbarcazioni alla deriva al largo della coste della Libia e ha richiesto l'indicazione di un porto sicuro per consentire lo sbarco dei profughi.

++ aggiornamento: secondo quanto riferisce ElPais il governo spagnolo ha autorizzato la Open Arms, con 311 migranti a bordo, a sbarcare nel porto di Algeciras. ++

"Malta nega anche l'approvvigionamento" ha denunciato la Ong dopo che la Valletta ha accettato di far scendere solo una mamma con il suo neonato di appena 2 giorni nato su una spiaggia libica, prima di imbarcarsi su un gommone.

Al fin evacuamos hoy a Sam y a su madre Sali, a un hospital de Malta. pic.twitter.com/iVFGrPKnOH — Oscar Camps (@campsoscar) 22 dicembre 2018

Come spiega il ministro dell'interno Matteo Salvini la nave spagnola ha chiesto un porto italiano ma dal titolare del Viminale è arrivata sibillina la risposta: "I porti italiani sono chiusi! Per i trafficanti di esseri umani e per chi li aiuta".

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli (che ha la titolarità delle autorità portuali) è intervenuto su Twitter dopo la presa di posizione del ministro dell'Interno auspicando un intervento europeo:

"L'Italia non ha coordinato i soccorsi in acque Sar libiche, esattamente come non lo hanno fatto Francia, Spagna o altri. Allora cosa vuole fare la Ue? Serve una risposta dell'intera Europa all'emergenza"

Open Arms attacca Salvini

"Matteo Salvini, la tua retorica e il tuo messaggio, come tutto in questa vita finirà. Però sappi che tra qualche decennio i tuoi discendenti si vergogneranno di ciò che fai e che dici". Così su Twitter il fondatore dell'ong Proactiva, Oscar Camps, risponde al ministro dell'Interno che oggi ha negato lo sbarco sulle coste italiane di 300 migranti salvati in mare dalla nave Open Arms.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...