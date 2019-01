Migranti, il rapporto dell'Oms: "Basta falsi miti, non portano malattie"

Quello che "i migranti portano le malattie" è un falso mito, mentre è forte il rischio che la loro salute peggiori una volta arrivati nei Paesi di destinazione a causa delle cattive condizioni in cui vivono. Lo evidenzia il primo rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla salute dei migranti che vivono in Europa sviluppato in collaborazione con l'Istituto Nazionale per la Salute, la Migrazione e la Povertà.

Per l'agenzia Onu inoltre il problema migratorio è essenzialmente un problema economico: i migranti economici costituiscono il sottoinsieme più grande di chi lascia il proprio paese d'origine. Secondo l'Oms, infatti, circa il 12% di tutti i lavoratori nella regione europea erano migranti nel 2015.

The right to health is a basic human right – also for #refugees and #migrants. The first ever WHO report on refugee and migrant health in the European Region gives insight into their health challenges and how to better meet their needs.

Read the report: https://t.co/ooLkkEo99q pic.twitter.com/PAE2pCoNzM