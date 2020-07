Migranti, rivolta nel centro di accoglienza: 30 in fuga

Sarebbero una trentina i migranti fuggiti dall'hotspot di Bisconte a Messina. Una situazione di caos all'ex caserma Gasparro che ha preoccupato i residenti anche per i timori inerentii rischi per la salute pubblica.

Come riporta Messinatoday il sindacato della polizia di Stato Siulp protesta per il mancato supporto assicurato agli agenti in merito ai continui sbarchi di migranti che a bordo di piccole imbarcazioni approdano alle coste siciliane

"Gli agenti siano costretti a vigilare gli immigrati, ospitati in strutture tipo agriturismo o similare, liberi di poter scappare in qualsiasi momento - spiega il segreario generale Santino Giorgianni - Proprio in occasione di queste fughe diversi poliziotti sono stati aggrediti e sono finiti in ospedale per essere sottoposti alle cure sanitare".

"Parte degli extracomunitari provenienti dal nord Africa sono aggressivi e violenti, inoltre parte di loro evidenziano positività al Covid 19, mettendo a rischio la salute dei poliziotti e dei loro familiari".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo gli ultimi aggiornamenti del cruscotto statistico del Ministero dell'Intero sono 9.771 i migranti approdati sulle coste italiane negli ultimi 7 mesi.