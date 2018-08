Migranti, tensione a Rocca di Papa: l'estrema destra contro i cittadini "pro-accoglienza"

E' arrivato solo a tarda notte anche il secondo pullman con a bordo i migranti sbarcati dalla nave Diciotti, al centro d'accoglienza "Mondo migliore" di Rocca di Papa, nei pressi di Roma. Nutrito lo schieramento di forze dell'ordine, polizia e carabinieri, che sorvegliano che tutto si svolga senza incidenti. Il primo pullman, con a bordo una cinquantina di persone, era arrivato verso le 22.30, accolto sia da sostenitori - che hanno salutato i migranti con un "welcome" e "forza, benvenuti" - sia da contestatori.

I cento migranti provenienti dall'hotspot di Messina resteranno a Rocca di Papa all'incirca una settimana o poco più. Da qui poi, come aveva fatto sapere la Conferenza Episcopale Italiana, saranno smistati in altri centri in varie Diocesi italiane. Gli altri migranti rimasti nel centro messinese saranno invece trasferiti in Albania e Irlanda, che hanno dato la disponibilità volontaria all'accoglienza. Ieri intorno alle 19 è esplosa la tensione di fronte al centro d’accoglienza: militanti di Casapound contro i cittadini pro accoglienza (Video RomaToday)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Parla di "pagliacciata dell'estrema destra" il Pd. "A Rocca di Papa la solita pagliacciata dell'estrema destra. Casapound e Forza Nuova invece di protestare per l'arrivo dei migranti della Diciotti al centro 'Mondo migliore' chiedano spiegazioni a Salvini. Hanno forse già dimenticato che il loro amico ministro si è solo limitato a sequestrare la nave senza risolvere il problema? Ma ci facciano il piacere...". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. Leggi su RomaToday