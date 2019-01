Migranti, Conte prova a smentire Salvini: "Ne prenderemo 15 su 49"

"Noi ne prenderemo 15 su 49, e prenderemo anche i mariti perché non siamo gente che smembra le famiglie: daremo un segnale all' Europa, ma dopo che tutti avranno rispettato le regole". Secondo il Corriere della Sera, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sta valutando di accogliere 15 dei 49 migranti bloccati sulle navi Sea Watch e Sea Eye.

Palazzo Chigi, secondo il Corsera, starebbe trattando una piccolissima entità di persone, appena 15, lo scoglio più grande riguarda le regole: Germania e Olanda, "che ora si sono finalmente svegliate, non è un caso che lo abbiamo fatto viste le pressioni che ricevono quotidianamente dalle due navi, la Sea Watch e la Sea Eye".

Salvini: "Porti chiusi"

Matteo Salvini apre un fronte di scontro anche con la Chiesa. "Finché sarò ministro i porti saranno chiusi", ha detto il ministro dell' Interno dopo che persino Papa Francesco si era speso per gli immigrati a bordo delle navi Sea Watch e Sea Eye.

"Possono fare gli appelli che vogliono, Fabio Fazio, il vescovo, il cantante, il calciatore, ma io rispondo a 60 milioni di italiani che hanno diritto a un Paese in cui si entra se si ha il diritto", ha spiegato in una delle sue dirette Facebook, stavolta dal Viminale.

Migranti, l'appello del Papa

Il Papa all' Angelus aveva rivolto un "accorato appello ai leader europei, perché dimostrino concreta solidarietà nei confronti di 49 persone che da parecchi giorni sono a bordo di due navi nel Mediterraneo". Il vescovo di Torino Cesare Nosiglia si era spinto a dichiarare la disponibilità della Chiesa torinese "ad accogliere alcune delle famiglie che si trovano a bordo delle navi". "La nostra Chiesa aveva già offerto questa disponibilità per i profughi della nave Diciotti, nel settembre scorso", ha detto Nosiglia. "Ci pare necessario lanciare un segnale preciso alle autorità istituzionali italiane e degli altri Paesi europei sul significato dell' accoglienza, altrimenti come facciamo a predicare l' accoglienza dei bisognosi, se poi non ci mettiamo nelle condizioni di praticarla?". "Quanti migranti accogliamo? Zero, abbiamo già dato", la gelida risposta di Salvini.