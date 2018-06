Migranti, Salvini non abbassa i toni: "Le navi delle Ong si cerchino altri porti"

Matteo Salvini torna ad alzare il tiro contro le navi delle Ong impegnate a salvare i migranti nel Mar Mediterraneo: "Si cerchino altri porti".

Salvini: "Ong si cerchino altri porti"

"Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna (arrivo previsto domani mattina) altre due navi di Ong con bandiera dell'Olanda (Lifeline e Seefuchs) sono arrivate al largo delle coste della Libia, in attesa del loro carico di esseri umani abbandonati dagli scafisti. Sappiano questi signori che l'Italia non vuole più essere complice del business dell'immigrazione clandestina, e quindi dovranno cercarsi altri porti (non italiani) dove dirigersi". E' quanto scrive su Fb il ministro dell'Interno.

"Da ministro e da papà, possono attaccarmi e minacciarmi quanto vogliono, ma io non mollo e lo faccio per il bene di tutti", rimarca il leader della Lega.

Nave Aquarius verso Valencia

La nave Aquarius, oggi al settimo giorno di navigazione, è in acque internazionali tra Minorca e Maiorca. "Il mare è finalmente calmo - racconta da bordo Alessandro Porro, volontario di Sos Mediterranée - e le persone si stanno risvegliando. Una nave militare spagnola ci dà idealmente il benvenuto in Spagna". Il convoglio composto dall'Aquarius e dalle due navi militari Dattilo della Guardia costiera e Orione della Marina arriverà a Valencia nelle prime ore di domenica, ma l'ingresso nel porto sarà scaglionato in diverse fasi.

L'arrivo a Valencia, fa sapere Medici Senza Frontiere, è previsto per le 11 circa di domani, salvo variazione dovuta al cambiamento del tempo.