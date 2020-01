Migranti, in 227 sulle navi delle ong verso i porti italiani

Open Arms e Sea Watch sbarcheranno - rispettivamente - nei porti di Messina e Taranto. Le navi delle due ong da giorni erano in navigazione nel Mediterraneo centrale nel corso della missione di soccorso di eventuali migranti in partenza dalle coste libiche.

Il ministero dell'interno italiano ha sottolineato che Francia, Germania, Portogallo e Irlanda hanno dato la loro disponibilità ad accogliere i richiedenti asilo che si trovano a bordo delle due navi, sulla base delle "pre-accordo di Malta".

In particolare a bordo dell'imbarcazione della ong spagnola Open Arms vi sono da quattro giorni 118 persone.

118 persone in alto mare convivono da 4 giorni sul ponte della #openarms in attesa di raggiungere un porto dove sbarcare e riparare l'avaria al motore.

Le difficoltà sono molte. Per questo, ora più che mai, abbiamo bisogno di voi per continuare.#ognivitaconta pic.twitter.com/DiQiUcIXL0