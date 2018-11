"Miracolosamente vivi i duecento migranti arrivati a Pozzallo": in 24 ore 400 sbarchi

Sono "miracolosamente vivi" i migranti sbarcati a Pozzallo. Lo afferma l'Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati. Duecentotrentasei persone hanno attraversato il mar Mediterraneo su una piccolissima imbarcazione resistendo tre giorni senza cibo né acqua. A bordo, fa sapere il Viminale, 12 bambini (di cui 5 neonati) e 50 donne: si tratterebbe in maggior parte di eritrei mentre un libico e un tunisino sarebbero stati identificati come gli scafisti.

L'Unhcr denuncia tuttavia come nelle stesse ore altri migranti sarebbero scomparsi dopo essere stati segnalati su imbarcazioni in navigazione nel Mediterraneo.

"Il soccorso in mare è fondamentale, assieme a un meccanismo sicuro e prevedibile di approdo".

Con gli arrivi di Pozzallo salgono a 400 i migranti arrivati in Italia via mare nelle ultime 24 ore.

Mentre nelle aeree di ricerca e soccorso davanti alle coste della Libia sono tornate operative tre ong (Mediterranea, Sea Watch e Proactiva) si registra un nuovo scontro del governo italiano contro le autorità di Malta accusate di non aver soccorso una imbarcazione carica di migranti.

''Malta si conferma vergognosa, chissà se a Bruxelles sprecheranno inchiostro per mandare letterine di richiamo anche alla Valletta'', commenta il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Solo sabato mattina avevamo dato conto di due nuovi sbarchi avvenuti a Lampedusa dove sono arrivati complessivamente 82 i migranti salvati dalle motovedette della Guardia di finanza a diverse miglia di distanza al largo dell'isola, estremo punto meridionale d'Italia. Sul primo barcone c'erano 14 tunisini, di cui 6 minori e 4 donne. Nella seconda imbarcazione, invece, c'erano invece 68 extracomunitari fra cui 3 donne. L'imbarcazione è stata intercettata dalla Guardia di Finanza durante il trasbordo dalla "nave madre" a una imbarcazione più piccola.

I due gruppi, dopo l'approdo al molo Favarolo, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove sono stati sottoposti alle visite mediche e dove è stata avviata l'identificazione.

Sempre oggi la guardia costiera libica ha recuperato un gommone con circa 100 immigrati a bordo, quasi tutti di nazionalità sudanese. Le autorità di Malta inoltre avrebbero soccorso al largo della Libia un altro barcone partito da Zliten.

Sbarco in Calabria: fermati due presunti scafisti

Fermati dalla Guardia di Finanza due scafisti che ieri notte hanno fatto incagliare un'imbarcazione con 79 migranti a bordo nei pressi di Capo Cimiti, nel Crotonese. I finanzieri, pattugliando la costa e l'area con unità navali e un elicottero hanno individuato poco dopo due uomini di nazionalità lettone nei pressi della stazione ferroviaria di Crotone, ancora bagnati e sporchi di sabbia, verosimilmente sbarcati dal piccolo gommone abbandonato sul lido. I due, formalmente ancora sospettati di reato, sono in stato di fermo in attesa di accertamenti.

Nonostante l'attenzione mediatica sia calata non si arrestano i flussi migratori tra le due sponde del Mediterraneo che da diversi anni rappresenta per rifugiati e migranti la rotta marittima a maggiore rischio del mondo.

Incerto il destino delle 70 persone che, secondo la segnalazione di Alarm phone, si troverebbero da due giorni a bordo di un'imbarcazione in difficolta' partita dal Marocco. Secondo il sito che è punto di riferimento di molti migranti che affrontano il Mediterraneo, "molti sarebbero gia' morti".

A las 13:48 CET @salvamentogob nos comunicó por teléfono que la Marina Real marroquí estaba llevando a cabo la operación de rescate. Alrededor de una hora después #Marruecos nos confirmó que el rescate estaba en marcha. Pero aún nos falta la confirmación de las personas a bordo. — Alarm Phone (@alarm_phone) 24 novembre 2018

Ad oggi circa 100mila richiedenti asilo e migranti hanno raggiunto le coste europee nel 2018, segnando un ritorno ai livelli precedenti al 2014. Allo stesso tempo, le oltre 2mila morti per annegamento indicano che il tasso dei decessi si è bruscamente innalzato, soprattutto nel Mediterraneo centrale.

A Settembre ha perso la vita una persona ogni otto di quanti hanno effettuato la traversata dalla sponda Sud del Mediterraneo.