Migranti, ancora naufragi nel Mediterraneo: quasi mille i morti da inizio anno

Un barca con oltre 50 persone a bordo si sarebbe ribaltata a largo delle coste della Libia. L'allarme è stato lanciato dall'agenzia delle Nazioni Unite Unhcr che ha spiegato come i soccorsi sarebbero già in arrivo sulla zona dell'ennesimo naufragio.

Poche ore prima era stata l'ong Alarm Phone ha rilanciare l'appello di 56 migranti che si sarebbero trovate in difficoltà nello stesso braccio di mare. "Abbiamo informato le autorità in Libia, Italia e Malta ma nessuno ha lanciato un soccorso - spiega l'organizzazione umanitaria su twitter - I naufraghi temono di morire e chiedono aiuto".

L'emergenza - continua - non riguarda solo il mediterraneo centrale: la Guardia Costiera della Turchia ha annunciato di aver tratto in salvo un gruppo di migranti siriani e palestinesi dopo il naufragio di un barcone al largo della costa turca all'altezza della provincia sudoccidentale di Mugla. L'operazione a poche ore dalla morte di sette migranti - cinque bambini e due donne - vittime di un altro naufragio vicino all'isola greca di Chios.

La notizia arriva nel giorno in cui in Italia si è riaccesa la polemica sulla questione dei migranti e del riconoscimento della cittadinanza italiana con l'eterna diatriba sulla soluzione dello ius soli o ius culturae.

L'apertura del governo a portare in Parlamento la proposta di legge Boldrini ha visto le opposizioni di centrodestra salire sulle barricate. Giorgia Meloni ha mobilitato Fratelli d'Italia in una raccolta firme per chiedere il non automatismo della concessione della cittadinanza agli immigrati.

Contestualmente il leader della Lega Matteo Salvini ha snocciolato i numeri degli sbarchi delle ultime settimane: "Gli sbarchi sono quasi raddoppiati rispetto all'anno scorso, da 947 a 1716" spiega l'ex ministro dell'interno.

Sbarchi migranti settembre 2019

Secondo i dati del ministero dell'interno al 27 settembre in realtà i migranti arrivati in Italia sarebbero quasi duemila, 1.952 per la precisione, quasi 700 in più rispetto agli arrivi di agosto 2019 (1.268).

Intanto in occasione della Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato, la Comunità di Sant'Egidio torna ad incoraggiare una politica più oculata che incentivi le vie di ingresso regolare, come sono i corridoi umanitari, che hanno fatto giungere finora in Europa oltre 2.700 persone (di cui più di 2.000 in Italia), contrastando il racket dei trafficanti di persone e avviando immediatamente le persone accolte verso percorsi di integrazione e inclusione sociale.

Come scrive Papa Francesco nel suo messaggio per la Giornata Mondiale, ''Non è in gioco solo la causa dei migranti, non è solo di loro che si tratta, ma di tutti noi, del presente e del futuro della famiglia umana''.

"Di fronte a un fenomeno strutturale e globale, Occorre inoltre porsi il problema di come aiutare, in modo efficace e organico, i giovani dei Paesi da cui prende origine l'emigrazione verso il Nord del mondo per dare loro un futuro che spesso viene negato".

Secondo i dati dell'Unhcr nello scenario del Mediterraneo l'Italia figura al terzo posto degli arrivi dopo Grecia e Spagna. In totale sarebbero 73mila i migranti che hanno raggiunto l'Europa dal continente africano e dal Medioriente, di questi la maggioranza via mare (59,503). Solo da inizio anno si stimano che siano morte nella traversata del Mediterraneo quasi mille persone (967).