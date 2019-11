Migranti, doppio sbarco: 88 a Taranto, duecento a Pozzallo

La Alan Kurdi, nave gestita dalla ong Sea Eye è arrivata al porto di Taranto. L'imbarcazione è attraccata e stanno cominciando ora le operazioni di sbarco degli 88 migranti tratti in salvo nei giorni scorsi.

Una volta sbarcati, i migranti dovrebbero essere redistribuiti, secondo le intese intercorse in sede europea, tra Germania, Francia, Portogallo e Irlanda. Germania e Francia ne accoglieranno 60, il Portogallo 5 e l'Irlanda 2. 21 resteranno in Italia.

„We are not allowed to move. The Libyans said no. They will shoot at us.“



Der bewaffnete Überfall einer Libyschen Miliz auf die #AlanKurdi aus der Perspektive einer Helmkamera der Crew unseres Rettungsbootes. pic.twitter.com/qb0OpPuTKM