Migranti, nuova rotta dall'Algeria: sbarchi anche in Sardegna

Ancora un intervento dei Finanzieri del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari a contrasto dell'immigrazione clandestina sulla costa meridionale della Sardegna. I finanzieri hanno bloccato 15 migranti a bordo di due barchini, che, favoriti dalle ottime condizioni meteo marine, hanno attraversato il Canale di Sardegna partendo dall'Algeria.

L'equipaggio del pattugliatore veloce 'S. Ten. Paolini' ha intercettato ieri un barchino con 5 migranti a bordo diretti sulle coste del Sulcis che era stato avvistato da un peschereccio a 30 miglia a sud di sant'Antioco.

Il secondo intervento del pattugliatore, a largo di Capo Teulada, ha riguardato un altro bachino con a bordo 10 persone avvistate intorno alle 16 a circa 26 miglia a sud di Capo Teulada grazie al pattugliamento areo di un mezzo schierato da Frontex.

Migranti, nuova rotta "Algeria-Sardegna"

I finanzieri hanno 'ombreggiato' le due imbarcazioni fino al loro ingresso in acque nazionali e poi le hanno fermate non appena sono entrate in acque italiane.

I 15 migranti, tutti maschi e di asserita nazionalità algerina, sono stati trasbordati sul pattugliatore, così come sono state recuperate le taniche di carburante e il motore. I due barchini sono stati lasciata alla deriva ed è stato emesso il relativo avviso di pericolo ai naviganti. Una decina di loro ha accusato sintomi freddo e di nausea dovuta alla navigazione.

Migranti, in 46 dall'Algeria alla Sardegna

Il pattugliatore 'Paolini' ha poi fatto rotta verso il porto canale di Cagliari dov'è arrivato intorno alle 21. Da lì, dopo le operazioni di routine e le visite mediche, i migranti sono stati trasferiti al Cpa di Monastir (Ca).

L'operazione di ieri sera è l'ultima di una serie di interventi effettuati tra il 21 e il 22 giugno dall'equipaggio del pattugliatore "S.Ten. Paolini": in totale sono stati intercettati 5 barchini in acque territoriali con a bordo 46 sedicenti cittadini algerini, che sono stato denunciati per ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano.