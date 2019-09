Migranti, in 80 sbarcano a Lampedusa: a Settembre quasi duemila arrivi

Condizioni del tempo e del mare favorevoli alle traversate e a Lampedusa tornano i "barchini". Tre quelli che sono giunti, nel giro di pochissime ore, sull'isola delle Pelagie dove sono sbarcati complessivamente 80 migranti.

Come spiega Agrigentonotizie ieri sera due piccole imbarcazioni, ciascuna con 25 persone a bordo, erano state intercettate a poca distanza dall'isola dalle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Altri 30 tunisini sono stati bloccati all'alba direttamente a Cala Palme. All'hotspot ci sono 95 persone circa, tanti quanti sono i posti della struttura d'accoglienza.

Sbarcati 80 migranti a Lampedusa

Tutto mentre dalla Liba il primo ministro Al-Serraj accusa gli stati europei di aver lasciato la Libia "sola a combattere l’immigrazione illegale". Tradotto? La Libia ci fa sapere che non farà più da freno.

Gli utlimi sbarchi proprio nel giorno in cui Papa Francesco celebrerà la Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato. Attesa in piazza San Pietro per il segno con il quale, secondo più fonti, il Pontefice argentino vorrà che l'appuntamento non venga presto dimenticato.

I migranti ai pescatori: "Vogliamo andare in Francia"

La Comunità di Sant'Egidio torna ad incoraggiare una politica più oculata che incentivi le vie di ingresso regolare, come sono i corridoi umanitari, che hanno fatto giungere finora in Europa oltre 2.700 persone (di cui più di 2.000 in Italia), contrastando il racket dei trafficanti di persone e avviando immediatamente le persone accolte verso percorsi di integrazione e inclusione sociale.

Sbarchi migranti settembre 2019

Secondo i dati del ministero dell'interno al 27 settembre in realtà i migranti arrivati in Italia sarebbero quasi duemila, 1.952 per la precisione, quasi 700 in più rispetto agli arrivi di agosto 2019 (1.268).

Secondo i dati dell'Unhcr nello scenario del Mediterraneo l'Italia figura al terzo posto degli arrivi dopo Grecia e Spagna. In totale sarebbero 73mila i migranti che hanno raggiunto l'Europa dal continente africano e dal Medioriente, di questi la maggioranza via mare (59,503). Solo da inizio anno si stimano che siano morte nella traversata del Mediterraneo quasi mille persone (967).