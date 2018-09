A Lampedusa sbarcano 184 migranti, il Viminale: "Malta scarica il problema sull'Italia"

Sono sbarcati oggi a Lampedusa 184 migranti, arrivati probabilmente dalla Tunisia. Ma la loro permanenza in Italia sembra destinata ad essere molto breve. Come scrive Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, i migranti potrebbero essere rimandati in Tunisia con voli charter. Sarebbe allo studio un modo per "velocizzare le pratiche di identificazione e organizzare un rientro rapido in modo che queste persone rimangano nell'isola fino alla partenza".

Ieri Salvini aveva postato su Facebook la foto di una delle imbarcazioni in acque maltesi ed era tornato ad attaccare La Valletta, intimandogli di intercettare le imbarcazioni. La replica di Malta è stata che quelle imbarcazioni non avevano bisogno di soccorso e stavano solo transitando nelle loro acque. Così, fanno sapere da fonti del Viminale, "Malta, per l’ennesima volta, ha scaricato il problema sull’Italia".

Si apprende, sempre da fonti del Viminale, che una piccola barca con 15 tunisini a bordo ha finito il carburante ed è alla deriva in acque Sar maltesi. L'Italia sta sollecitando l'intervento de La Valletta, per ora senza risultati.

Riguardo ai nuovi sbarchi, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenendo in conferenza stampa a Vienna alla riunione dei ministri degli Interni europei, ha detto: "Ci sarebbe bisogno di più collaborazione interna. Lo dico senza spirito polemico, ma faccio un esempio: in Italia tra la notte e stamani sono arrivati circa 200 migranti proveniente dalla Tunisia, per ore transitati in acque maltesi. Ebbene, abbiamo contattato decine di volte le autorità maltesi ma risposta zero. Poi - aggiunge - senti parlare di condivisione e solidarietà, noi stiamo aspettando...".