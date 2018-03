Quasi 300 migranti sbarcati nel porto di Augusta: "Torturati e venduti"

E’ sbarcata nel porto di Augusta la nave dell’ong SOS Mediterranee con a bordo 280 migranti soccorsi in diverse operazioni negli ultimi giorni nel canale di Sicilia. I profughi, tra cui 47 donne e 32 minori, di cui 25 non accompagnati, provengono da 22 paese diversi, tra cui Siria, Libia, Eritrea e Somalia. La nave Acquarius è gestita in partnership con Medici senza Frontiere. Le ong hanno fatto sapere che sono stati individuati numerosi casi particolarmente vulnerabili, incluse vittime di tortura, potenziali vittime di traffico di esseri umani e urgenze mediche.

"Venduti e torturati"

Un giovane delle Comore ha spiegato ai volontari a bordo della nave Aquarius di SOS Mediterranee di aver trascorso due anni in Libia a lavorare senza ricevere alcuna paga per un capo che gli aveva confiscato il passaporto al suo arrivo nel Paese, prima di riuscire a fuggire a bordo di un’imbarcazione di fortuna. “Lo so che in tutto il mondo ci sono problemi, ma almeno in Europa ci sono i diritti umani, non come in Libia”, ha detto. “Il mio capo ha ancora il mio passaporto, ma il mio passaporto non è il mio corpo”. Un ventenne del Chad ha raccontato di essere stato torturato con scosse elettriche ogni giorno per due mesi in Libia perché non poteva pagare il riscatto necessario a uscire di prigione. “Sono stato venduto e mi sono ritrovato a Bani Walid. Dopo un amico mi ha aiutato a organizzare il viaggio per prendere la barca. Ho passato un mese in una casa assieme a 150 persone. Cinquanta sono potute partire questa volta, le altre attenderanno la prossima partenza”, ha raccontato il naufrago ai volontari a bordo della Aquarius.

Centinaia di persone salvate in mare

E’ stato un weekend di intenso lavoro, quello appena terminato. Già sabato il team di Sos Mediterranee aveva soccorso 110 persone, tra cui 18 donne, su un gommone sgonfio nelle acque internazionali a largo della Libia. Sull’Aquarius erano state poi trasbordate 62 persone, incluse 4 donne, soccorse dalla nave mercantile Asso Trenta in prossimità di una piattaforma petrolifera al largo della Libia.

Sempre a bordo dell’Aquarius, domenica, erano stati trasferiti 108 migranti, soccorsi il giorno prima dalla nave Open Arms della ong Proactiva Open Arms nelle acque internazionali a est di Tripoli. Tra di essi c’era anche un ragazzino libico malato di leucemia.