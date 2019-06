"Sea Watch nave illegale, sbarchi a Tripoli": Salvini contro la Ong (che lo querela)

Nella giornata di ieri la Sea Watch ha concluso il soccorso di 53 persone da un gommone al largo della Libia, a circa 47 miglia di Zawiya. Qualche ore prima l'aereo di ricognizione Colibri aveva avvistato l'imbarcazione, informando le autorità competenti e la nave.

Migranti, Salvini: "Sea Watch dovrà sbarcare a Tripoli"

''La nave illegale, dopo aver imbarcato 52 immigrati in acque libiche, si trova ora a 38 miglia dalle coste libiche, a 125 miglia da Lampedusa, a 78 miglia dalla Tunisia e a 170 miglia da Malta. Le autorità libiche hanno assegnato ufficialmente Tripoli come porto più vicino per lo sbarco. Se la nave illegale Ong disubbidirà, mettendo a rischio la vita degli immigrati, ne risponderà pienamente''. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

"Inutili sofferenze per gli immigrati a bordo della SeaWatch: da ore - senza motivo - sono fermi in mezzo al Mediterraneo. La SeaWatch ha chiesto a Tripoli un Pos e ha ricevuto risposta positiva". Lo sostengono fonti del Viminale secondo le quali la nave con a bordo migranti "ha appena modificato la rotta dirigendosi verso la Tunisia anziché verso Sud. Si trova a 69 miglia da Zarzis, a 48 da Tripoli, a 124 da Lampedusa e a 176 da Malta". "C'è preoccupazione per le persone a bordo - spiegano le stesse fonti - tra cui alcuni bambini che potrebbero sbarcare al più presto come richiesto dalla stessa SeaWatch".

Sea Watch non andrà a Tripoli e querela Salvini per diffamazione

Ma quello di Salvini è un monito che non avrà effetti sulle prossime mosse della nave umanitaria. E definire Sea Watch nave "illegale" non è corretto. Di fatto è la prima volta la guardia costiera di Tripoli assegna ad una nave umanitaria un porto di sbarco in Libia: impossibile che la Ong accetti di portare i migranti indietro in un porto ovviamente non ritenuto sicuro.

Sea Watch presenterà querela per diffamazione a mezzo stampa contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Lo annunciano i suoi legali Alessandro Gamberini e Leonardo Marino. "A seguito del soccorso di 53 naufraghi da parte della Sea-Watch 3, il Ministro Salvini ha rilasciato, ancora una volta, innumerevoli dichiarazioni diffamatorie a mezzo stampa insultando la ONG e l'operato della sua nave; operato che si sostanzia, sempre, in legittima attività di soccorso e salvataggio", scrivono gli avvocati. Il Ministro "sa bene che fare rientrare chi fugge da guerre, violenze e soprusi in un paese che non è qualificato come 'Porto Sicuro', in costante guerra civile, costituisce una gravissima violazione dei diritti umani, del diritto del mare e del diritto dei rifugiati".

Salvini aveva definito Sea Watch 3 "una vera e propria nave pirata a cui qualcuno consente di violare ripetutamente la legge".

"Utilizzare l'importante ruolo istituzionale di capo del Viminale in assenza di elementi oggettivi a supporto delle proprie asserzioni - spiegano i legali della Ong - costituisce violazione delle proprie competenze e lascia, peraltro, perplessi sull'attenzione e le energie che il Ministro ripone sull'attività svolta dalle ONG che oggi ha soccorso solamente 53 naufraghi quando, ricordiamo, ogni giorno arrivano decine e decine di persone a bordo di barche fantasma nonché, come nelle ultime settimane, di navi militari e mercantili. Inoltre, l'esito delle indagini rivolte sull'operato delle Ong smentisce categoricamente il Ministro dell'Interno. Pertanto, in qualità di difensori della Ong Sea-Watch, i sottoscritti annunciano una querela per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del Ministro dell'Interno Matteo Salvini".

La Libia non è porto sicuro

La Libia non può essere considerato un porto sicuro, come ha ribadito pochi giorni fa Medici senza Frontiere. "Non c’è in Libia un posto sicuro per questi rifugiati per salvarli dal conflitto". Per questo Msf ha anche chiesto l'evacuazione delle migliaia di migranti che si trovano nei centri di detenzione.

Secondo Carlotta Sami, portavoce di Unhcr, "Sea Watch ha fatto bene. Nessun essere umano può essere riportato in Libia, che non è porto sicuro ma paese in guerra dove i centri di detenzione sono luoghi disumani di torture e violenza, dove regnano l’illegalità, il traffico di esseri umani e le armi". Secondo il giornalista di Radio Radicale Sergio Scandura, uno dei più attenti osservatori dei fenomeni migratori sulla rotta del Mediterraneo Centrale, la sortita di Salvini "dimostra (scivoloso) nervosismo. Partenze e sbarchi ci sono eccome, idem i porti aperti. ONG "illegale"? non ha additato e minacciato altrettanto alle navi Cigala Fulgosi e Asso Venticinque? Perché sono forse la prima della Marina Militare e la seconda dell'Eni?".

Perché non ha additato e minacciato altrettanto alle navi Cigala Fulgosi e Asso Venticinque? Perché sono forse la prima Marina Militare ⚓️🇮🇹 e la seconda ENI⛽️? https://t.co/YrFOxA1xtk — Sergio Scandura (@scandura) 13 giugno 2019

Intanto il tasso di mortalità nel Mediterraneo centrale non è mai stato così alto. Se fino all’anno scorso si registrava una vittima ogni 30 persone partite dalla Libia, oggi muore 1 migrante ogni 6 (vedi tabella). Il numero complessivo di partenze, e di conseguenza di vittime, è invece leggermente minore. Ma la "guerra alle Ong", essendo stato dimostrato più volte che il pull factor non esiste, appare sempre più una strategia volta alla pura creazione di consenso. I fatti rimangono sullo sfondo. Per un dibattito pubblico sano non è una buona notizia.

Fonte: Oim