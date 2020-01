Migranti, la Sea Watch 3 a Taranto: a bordo 119 persone

Dopo aver ottenuto il permesso dal ministero dell'Interno, la nave Sea Watch 3 è arrivata nel porto di Taranto. A bordo dell'imbarcazione ci sono 119 migranti, raccolti in mare in tre diverse operazioni avvenute la scorsa settimana. Dopo le operazioni di accoglienza e assistenza, gli stranieri verranno trasferiti all'hotspot del porto per la procedura di identificazione.

Migranti, Sea Watch 3 a Taranto: dove andranno i migranti

Nell'hotspot resteranno al massimo per 72 ore, poi verranno spostati e trasferiti in altre località. Dove? Il Viminale, nella nota diffusa nei giorni scorsi in cui assegnava la Open Arms al porto di Messina e la Sea Watch 3 a quello di Taranto, aveva anticipato che "Francia, Germania, Portogallo e Irlanda hanno già dato la loro disponibilità ad accogliere i richiedenti asilo a bordo".

"La disponibilità è stata offerta sulla base dell’apertura della procedura di ridistribuzione dei migranti a livello europeo avviata dalla Commissione Ue anche sulla scorta del pre-accordo di Malta".

La notizia dell'assegnazione della Sea Watch 3 al porto di Taranto era sta accolta con grande gioia dalle persone a bordo, stremate dopo aver sostenuto un infernale viaggio in mare: