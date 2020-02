Turni massacranti sotto gli occhi dei "caporali": 10 ore al giorno per trenta euro

Quattro cittadini marocchini sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di dimora per aver sfruttato il lavoro di 13 connazionali, due dei quali irregolari in Italia, costretti a lavorare nei campi senza contratto, norme di sicurezza e per un compenso irrisorio. Un quinto indagato si è invece reso irreperibile.

L'operazione "Miraggio" ha permesso di smantellare l'associazione a delinquere creata dai cinque nordafricani che, attraverso un'impresa agricola intestata a uno di loro con sede a Rovigo, reclutavano manodopera da impiegare in varie aziende del Padovano, del Veneziano e del Rodigino.

L'organizzazione era articolata con una precisa scala gerarchica. Al vertice il titolare dell'azienda, che con il cognato gestiva gli aspetti organizzativi e burocratici, raccogliendo le richieste di manodopera delle aziende mentre il parente si occupava dei pagamenti. Con loro operavano tre sodali con il ruolo di veri e propri "caporali" che reclutavano i connazionali, li accompagnavano e li sorvegliavano durante i massacranti turni di lavoro nei vigneti e frutteti.

Turni massacranti

Ai malcapitati, due dei quali in attesa di permesso di soggiorno e dunque irregolari, promettevano un lavoro in regola arrivando anche a minacciarli e aggredirli verbalmente e fisicamente. Tremende erano le condizioni di lavoro cui i 13 marocchini erano sottoposti. Turni di oltre 10 ore senza riposi, ferie né contributi versati, senza le minime norme di sicurezza e igiene, il tutto per un compenso di 3 euro l'ora, talvolta del tutto "in nero".

Le indagini

L'indagine è nata nel 2018 da due querele sporte ai carabinieri che hanno portato a galla l'associazione criminale. Lunghi pedinamenti e accertamenti hanno permesso di ricostruire l'operato e la gerarchia dell'organizzazione tanto che, già nel febbraio 2019, il titolare dell'azienda aveva ricevuto l'interdizione dall'esercitare l'attività.

Un'ordine che non ha però mai rispettato, proseguendo nell'azione criminale. Martedì a quattro dei cinque marocchini sono state notificate le misure cautelari dell'obbligo di dimora con prescrizioni per il reato di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro. Il quinto provvedimento, un divieto di dimora nelle province di Padova e Rovigo, non è invece stato notificato perché il quinto uomo si ritiene sia rientrato in Marocco.