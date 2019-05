Barcone alla deriva, a bordo una bimba morta: migranti soccorsi da nave militare italiana

Una bambina di 5 anni sarebbe morta a bordo di un gommone in difficoltà da ieri al largo della Libia, su cui si trovano circa 90 migranti. Nonostante l'allarme sia stato dato a tutte le autorità e vi siano delle unità nelle vicinanze, sostengono le ong, nessuno è intervenuto per diverse ore. "Le persone a bordo - aveva scritto su Twitter Alarm Phone, che è in contatto con i migranti a bordo - ci hanno contattati di nuovo. Vedono un elicottero volare intorno a loro ma non vedono alcuna imbarcazione. Ci chiedono se siamo a conoscenza di una possibile operazione di soccorso in arrivo, ma anche noi non sappiamo nulla".

Migranti, nave militare italiana soccorre gommone in difficoltà

Poi, dopo diverse ore alla deriva, in soccorso dei migranti è intervenuta la nave "Cigala Fulgosi" della Marina militare italiana. L'intervento, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, è stato deciso perché le condizioni meteo sono in peggioramento. Il gommone si trova senza motore e in precarie condizioni di galleggiamento.

Alarm Phone, il servizio telefonico al quale si rivolgono le imbarcazioni che hanno problemi nel mar Mediterraneo, conferma di aver ricevuto una telefonata dai migranti a bordo del gommone che hanno riferito del decesso della bimba di 5 anni e di aver visto sopra di loro un velivolo e poco distante una nave.

La replica di Salvini: "Accuse infondate"

"Sono infondate e diffamatorie le accuse contro i nostri uomini e donne della Marina. Anche in questo caso, come sempre e rispettando legge e morale, hanno soccorso chiunque fosse a rischio". Lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, aggiungendo: "E' incredibile che alcuni organi di stampa italiani diano credito a provocazioni e illazioni delle solite ong a cui finalmente abbiamo tagliato il business e che sono sotto inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Difendiamo l'onore della Marina. Per quanto di mia competenza ribadisco l'indisponibilità dei porti italiani per accogliere clandestini".

"Le autorità sono state informate della barca in difficoltà mercoledì mattina - sostiene Alarm Phone -. Un'imbarcazione della marina italiana ha monitorato la situazione da vicino ma non ha offerto assistenza. Condanniamo questi continui atti di mancata assistenza e richiediamo adeguato soccorso immediatamente". "La situazione sta degenerando - scrive ancora il servizio di supporto ai migranti -. Alle 23:47 le persone a bordo ci hanno detto che un lato del gommone si è sgonfiato e sta entrando acqua. Non hanno più carburante e sono alla deriva. Dicono che non sopravviveranno la notte se lasciati a mare".

"Alle 00:13 siamo riusciti a parlare di nuovo con le persone a bordo. Temono che i bambini muoiano di ipotermia. Ci sono 15 bambini, il più piccolo di 9 mesi. Hanno spostato i bambini nel lato dove c'è meno acqua. Una delle 20 donne è incinta e sta male. Non lasciateli morire", fa sapere Alarm Phone, che dopo un altro contatto con la barca alle 00:47 scrive che "le persone a bordo erano in panico".

Anche la ong Mediterranea Saving Humans aveva sottolineato su Twitter che è necessario un intervento urgente chiamando in causa la nave Cigala Fulgosi della Marina Militare. "C'è un barcone in difficoltà - scrive la ong - 90 persone a bordo tra cui donne e bambini. In zona la nave P490 'Cigala Fulgosi' @ItalianNavy. È necessario un intervento urgente". Anche Sea Watch, che ieri ha lanciato l'allarme dopo l'avvistamento del gommone da parte di un aereo, aveva chiesto soccorsi immediati per i migranti. "Queste persone sono in pericolo da ore. Ci stiamo rifiutando di vederle".

