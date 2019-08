Migranti, Open Arms verso Lampedusa: “Il Tar ha sospeso il divieto di ingresso in acque italiane”

Una decisione senza precedenti: Open Arms ha annunciato che il Tar del Lazio ha sospeso il “divieto di ingresso in acque territoriali italiane per permettere il soccorso delle persone a bordo”, come scrive Repubblica. . Per questo motivo la nave della ogni spagnola, che ieri aveva presentato un esposto d’urgenza al Tar, ha fatto sapere che si sta dirigendo verso Lampedusa. Secondo Open Arms il Tar avrebbe "riconosciuto la violazione delle norme di Diritto internazionale in materia di soccorso e la situazione di eccezionale gravità e urgenza dovuta alla permanenza protratta in mare dei naufraghi".

A bordo della Open Arms ci sono 147 migranti e da tredici giorni si trova bloccata nel Mediterraneo insieme a un’altra nave di una ong norvegese, la Ocean Viking, dove si trovano 356 migranti. Le condizioni a bordo delle due navi sono sempre più critiche e con tensioni crescenti.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe chiesto al ministro dell’Interno Matteo Salvini di intervenire per far sbarcare la Open Arms e la Ocean Viking, ma era arrivato l’ennesimo no. “Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mi ha scritto per lo sbarco di alcune centinaia di immigrati a bordo di una Ong che, però è una Ong straniera in acque straniere. Gli risponderò garbatamente che non si capisce perché debbano sbarcare in Italia”, ha detto Salvini da Genova.

Situazione critica sulla Open Arms e sulla Ocean Viking

Il fondatore di Open Arms, Oscar Camps, aveva descritto in un’intervista alla radio spagnola Cadena Ser le difficili situazioni a bordo, tra risse, situazione igienico-sanitaria ormai allo stremo e condizioni meteo sfavorevoli.

Se la situazione era già difficile a bordo #Openarms, la meteorologia la trasforma in drammatica. Davvero gli stati europei permettono una cosa simile? Come la chiamate questa, se non emergenza umanitaria? Dove siete? #unportosicurosubito pic.twitter.com/pOLtpbH6Pd — Open Arms IT (@openarms_it) August 14, 2019

A bordo ci sono solo due bagni per 170 persone, comprendendo migranti ed equipaggio, stipati in 180 metri quadrati in totale, mentre la nave si trova in balia di onde alte fino a due metri. I migranti sono allo stremo e ormai si litiga per il “cibo, per i posti all’ombra o al sole, per la figlia ai bagni”. In queste condizioni, ha detto Camps, potrebbe “deflagrare un’esplosione di violenza” che “trasformerebbe tutto in una tragedia”. Per Open Arms si sono mosse anche diverse personalità del mondo dello spettacolo, come Richard Gere, che la scorsa settimana era salito a bordo portando provviste e aveva partecipato a una conferenza stampa a Lampedusa per chiedere una soluzione all’impasse, Antonio Banderas e Javier Bardem.

Situazione critica anche per la Ocean Viking, in avvicinamento verso Italia e Malta e in balia del maltempo: “Le persone a bordo soffrono di mal di mare. Rimanere in mare mentre le persone soffrono non può essere la soluzione”.