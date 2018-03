Sgominata tratta di migranti, uno dei fermati si atteggia da re e lancia in aria le banconote

Una coppia di nigeriani, Queen Enaye, di 38 anni, e Collins Omorgbe, di 31, sono stati fermati a Trento da personale della polizia e di Catania nell'ambito di un'inchiesta della Dda della Procura etnea su una tratta di ragazze africane arrivate per essere avviate alla prostituzione. Le indagini della squadra mobile di Catania erano state avviate dopo lo sbarco, l'11 ottobre 2017, di 134 migranti nel porto etneo, come racconta TrentoToday. Tra loro tre nigeriane minorenni che erano state 'comprate' da Queen Enaye, la 'maman', e, sotto la minaccia di riti Ju Ju e del più temuto Aielallà, avrebbero dovuto 'riscattare' la loro liberazione versandole 30.000 euro ciascuno. Soldi che avrebbero guadagnato praticando, sotto costrizione, la prostituzione.

Tra i migranti sbarcati ci sarebbe anche un giovane da destinare all'accattonaggio fatto arrivare dalla coppia per 6mila euro. In uno dei video trovati dai poliziotti, si vede uno dei fermati con in mano uno scettro mentre si muove e balla tenendo in mano un mazzo di banconote che lascia cadere con indifferenza a terra, ostentando la ricchezza accumulata.

Non poteva mancare il commento di Matteo Salvini, che su Facebook si è detto senza parole: "Un 're' clandestino festeggia in Italia e distribuisce pacchi di banconote... Da Catania a Trento, l’immigrazione è un affare per pochi e un disastro per tutti".

