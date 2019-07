Migranti, da ong 10mila euro al peschereccio che ha salvato i naufraghi

Il governo italiano ha ufficialmente interpellato la Commissione europea affinché coordini le operazioni di ricollocamento dei migranti che attualmente sono a bordo della nave della Guardia Costiera italiana Gregoretti. Si tratta delle 135 persone che erano state salvate dal peschereccio "Accursio Giarratano" rientrato oggi al molo di Sciacca.

I migranti potrebbero essere stati protagonisti della più grave tragedia che si sarebbe consumata nel Mediterraneo nel corso del 2019. "Non si sa se siano 100 o 150 le persone affogate in questo naufragio" racconta Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch Italia che si trovava a bordo di 'Colibrì', vedetta aerea della Ong.

Intanto in attesa di risposte ufficiali il governo italiano non ha indicato alcun porto di sbarco per i 135 migranti che si trovano sulla "Gregoretti". La Commissione europea fa sapere che prenderà ora contatti con gli Stati membri per trovare una soluzione.

Il ministro dell'interno Matteo Salvini ha spiegato che non darà nessun permesso allo sbarco "finché dall’Europa non arriverà l’impegno concreto ad accogliere tutti gli immigrati a bordo della nave".

Intanto l'ong italiana Mediterranea destinerà 10mila euro all'equipaggio del peschereccio Accursio Giarratano motopeschereccio che è tornato oggi al porto siciliano.

"Come tutti i marinai prestiamo sempre soccorso, a prescindere dalla nazionalità delle persone, perchè la stessa cosa in acqua può accadere anche a noi" ha detto Carlo Giarratano, comandante dell'imbarcazione dopo l'approdo sulla banchina del molo saccense. La nave porta il nome del figlio, scomparso a 15 anni "lo facciamo anche per lui", dice Carlo.

"La gente in mare si salva" spiega l'armatore, Gaspare Giarratano: "C'è una legge non scritta che ci obbliga".

Intanto l'associazione "Alarm Phone" ha reso di essere stata contattata per la presenza di una barca in difficoltà con 60 persone a bordo a sud dell'Isola di Malta. "I migranti dicono di aver trascorso oltre 40 ore in mare e di aver terminato le scorte d'acqua".

This morning we were alerted to a boat in distress said to carry about 60ppl south of #Malta. The migrant travellers say they spent 40+ hours at sea & ran out of water. Last contact was over 3h ago. The situation is critical. Maltese authorities are informed. #safepassage