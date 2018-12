Liberata nave italiana sequestrata da migranti, ma nel Mediterraneo è sempre emergenza

Ore di paura per l'equipaggio della nave italiana portacontainer Grande Tema della Grimaldi Lines: a bordo dell cargo in viaggio da Lagos in Nigeria a Tilbury, nell'Essex, erano stati scoperti quattro clandestini chiusi un una cabina. All'altezza dell'Estuario del Tamigi, avrebbero minacciato il comandante intimandogli di navigare molto vicino alla costa, probabilmente per poter saltare giù e raggiungere l'Inghilterra a nuoto.

Un portavoce del gruppo Grimaldi Lines, proprietario della nave, ha spiegato che i 27 membri dell'equipaggio sarebbero stati minacciati con barre di ferro.

Nella notte la nave è stata liberata dalle forze speciali britanniche. In una nota la polizia britannica di Essex spiega che i quattro uomini sono stati arrestati in base all''Immigration Act'.

"Il cargo è stato messo al sicuro poco dopo le 23 di venerdì 21 dicembre ed è stato portato nel porto di Tilbury".

Migranti, ong salva neonato: appello per sbarcarlo

Nel frattempo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà domani a Tripoli, per incontrare il capo del Consiglio presidenziale libico Fayez Serraj ed il presidente dell’Alto Consiglio di Stato, Khaled al Mishri. Poi, Conte andrà a Bengasi per un incontro con il generale Khalifa Haftar, uomo forte del governo di Tobruk.

E se gli sbarchi hanno toccato il minimo storico non si ferma l'emergenza migranti nel Mediterraneo. Un appello è stato lanciato dalla ong spagnola Open Arms per salvare un neonato, salito a bordo di un gommone poche ore dopo la nascita e salvato nel tratto di mare di fronte Al Khoms, ad est di Tripoli. "Ha passato quasi 24 ore in mare finché non li abbiamo salvati. Abbiamo appena chiesto a Malta l'evacuazione medica urgente del neonato perché la sua vita qui è in pericolo. Aiutateci", ha scritto in un post su Twitter Oscar Camps, fondatore della ong Proactiva.

L'ong, che ha pubblicato l'immagine della giovane donna e del suo piccolo avvolto in una coperta e in un giubbotto, ha salvato 307 persone da tre imbarcazioni diverse alla deriva e si attende ora l'indicazione di un porto sicuro dove poter sbarcare i migranti.