Il tribunale per i reati ministeriali archivia il caso Sea Watch, Saviano: "Ora resistenza"

Il Procuratore Distrettuale della Repubblica di Catania ha comunicato che il Collegio per i reati ministeriali ha disposto l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità penale nei confronti del professor Giuseppe Conte, di Luigi Di Maio, di Matteo Salvini e del dottor Danilo Toninelli. I giudici hanno stabilito che i migranti soccorsi a bordo di nave Sea Watch lo scorso gennaio non furono oggetto di sequestro di persona.

"Sono felice che anche la magistratura confermi che si possono chiudere i porti alle navi pirata" esulta il ministro dell'Interno Matteo Salvini che spiega: "Continuerò a difendere i confini''.

Intanto arriverà a Licata un peschereccio sequestrato in acque internazionali che trasportava 81 immigrati. L'imbarcazione, riferiscono fonti del Viminale, dopo aver trainato un barchino in mare aperto vi aveva fatto trasbordare gli immigrati che si erano poi diretti verso l'Italia, mentre il peschereccio aveva fatto rotta verso l'Africa.

La Polizia di Stato ha filmanto il passaggio degli immigrati facendo scattare le procedure per bloccare l'imbarcazione principale. A bordo sono state trovate sette persone, sei egiziani e un tunisino. Tutte sono in stato di fermo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Saviano a Napoli: "Salvini non è una persona perbene"

Intanto oggi Roberto Saviano è salito a bordo della nave Ong Open Arms attraccata nel porto di Napoli. "Essere qui è come essere in un luogo sacro. Il prezzo è di essere quotidianamente soggetti alla diffidenza".

Saviano ha definito Matteo Salvini "un ministro dall'atteggiamento banditesco. Salvini non è una persona perbene, come si può pensare che la Libia per queste persone sia un posto sicuro?". "Tocca a tutti noi organizzare la resistenza"