Orrore in un rifugio abbandonato: blocca una 33enne con la forza e abusa di lei

Un uomo di 29 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato a Milano con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una 33enne, cittadina romena. Il presunto aggressore, un cittadino marocchino irregolare in Italia, avrebbe prima bloccato la donna per poi toccarla con insistenza nelle parti intime.

L'allarme è scattato alle 14, quando la vittima ha telefonato al 112 per chiedere aiuto. La donna ha raccontato che si trovava in una ex fabbrica di via Pizzolpasso, utilizzata come rifugio temporaneo, e di aver avuto una lite con un uomo, che l'aveva poi insultata, minacciata e bloccata fisicamente con la forza abusando di lei.

I militari del Radiomobile, raccolta la testimonianza della 33enne e una descrizione dell'aggressore, hanno immediatamente dato il via alle ricerche e poco dopo, a pochissima distanza dal luogo delle violenze, sono riusciti a rintracciare e bloccare l'uomo. Il 29enne, che non ha una casa e ha precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per violenza sessuale e portato in carcere a San Vittore, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.