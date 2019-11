Picchia la moglie, abusa sessualmente della figlia e maltratta i bambini per anni: arrestato

Nascondeva i fratellini di 2 anni nell'armadio affinché non assistessero all'aggressività che il patrigno riversava sulla madre. E' questo il racconto fatto dalla 14enne che a Milano ha denunciato il patrigno per maltrattamenti e violenze. La ragazzina ha riferito di come sua madre, una 41enne italiana, fosse totalmente succube del compagno, che nei confronti della donna perpetrava violenze costanti e continue, tanto da arrivare a spaccarle le costole, la milza e a fratturarle il naso.

Vere botte da orbi, che il 44enne non risparmiava alla donna, mentre per zittire i tre bambini che piangevano, l'uomo era solito metterli sotto la doccia per poi batterli, terrorizzati. Il 44enne, che dalla compagna ha avuto un bambino, durante la gravidanza costringeva la donna ad assumere cannabinoidi. Sul neonato - sottratto alla coppia subito dopo la nascita, assieme agli altri figli, nati da precedenti relazioni della donna - sono state trovate tracce di astinenza da sostanza stupefacente.

Quanto alla 14enne, secondo quanto ricostruito, in diverse occasioni l'uomo avrebbe tentato nei suoi confronti approcci sessuali, cercando di infilarsi nel suo letto. Approcci sempre respinti dalla ragazza, che all'epoca dei fatti aveva 12 anni. Il racconto della giovane è stato confermato dalla madre, che svolge attività di catering ed è beneficiaria di reddito di cittadinanza.

Unendo i fili, la procura, con la collaborazione delle forze dell'ordine, ha creato una struttura probatoria ineccepibile che ha convinto sia il pubblico ministero, la dottoressa Letizia Mannella sia il Gip ad avere il provvedimento nel giro di 48 ore. Due giorni fa l'uomo è stato rinchiuso a San Vittore con l'accusa di approccio sessuale nei confronti di minore, lesioni, violenze e maltrattamenti.

Milano, abusi in famiglia: era stato assolto

Nel 2015, inoltre, il 44enne era stato processato per violenze e maltrattamenti nei confronti della compagna d'allora ma poi era stato assolto in Appello poiché la ricostruzione dell'ex era stata ritenuta inattendibile. Attualmente, l'uomo è sottoposto a procedimento penale a Brescia per aver minacciato il giudice che aveva deciso di togliere il figlio neonato alla coppia.