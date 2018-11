Arrestano il papà violento con la madre, bimbo di otto anni scrive ai carabinieri: "Supereroi"

"Carabinieri salvate tutto il mondo a volte sparando e parlando. Siete dei supereroi fantastici Ciao!". Questo il testo del bigliettino consegnato all'Arma dei carabinieri di Milano da un bimbo di otto anni. Un messaggio scritto interamente a caratteri maiuscoli, con una penna blu su un foglio bianco. E tanti cuoricini rossi. Ma ciò che più conta è il contenuto del messaggio. Quelle del bimbo sono parole cariche di riconoscenza: sono stati proprio i carabinieri infatti ad arrestare il papà violento, mettendo fine ad una lunga e dolorosa vicenda familiare che andava avanti da anni.

Il padre, un 31enne marocchino, avrebbe infatti alzato le mani più di una volta nei confronti della madre, un'italiana di 26 anni. E spesso le violenze avvenivano davanti ai bimbi di otto e due anni. Ieri per l'uomo sono scattate le manette. Poco dopo le 14, la donna ha chiamato i carabinieri chiedendo aiuto: lui la stava picchiando. I militari della compagnia Milano Porta Magenta sono arrivati a sirene spiegate e in quell'appartamento di via Bolla, zona Certosa, hanno trovato la donna in lacrime. Sulle gambe i segni di quello che era appena successo.

Trasportata in ospedale, alla giovane sono state riscontrate numerose contusioni, alcune anche meno recenti. La vittima ha poi raccontato di essere stata picchiata in più occasioni, anche davanti ai figli. Fino a quel giorno però non aveva mai trovato il coraggio di denunciare.

Il 31enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Una volta in caserma, il bambino ha voluto ringraziare i carabinieri per aver aiutato la mamma: "Siete dei supereroi fantastici. Ciao!".