Milano, tragedia a Palazzo Reale: morto Luca Lovati, assistente del pittore Bonalumi

Tragedia sul lavoro a Milano. Un uomo di 69 anni, Luca Lovati, è morto questa mattina dopo essere caduto da una scala mentre stava lavorando all'interno di Palazzo Reale.

Lovati era un restauratore e "uomo di fiducia" di Agostino Bonalumi, pittore milanese tra i massimi esponenti dell'arte astratta del '900. Il 69enne è morto mentre allestiva una mostra.

Stava facendo quello che aveva sempre fatto, scrive MilanoToday. Dopo anni passati come allievo e assistente storico del suo maestro, anche lunedì mattina stava controllando che fosse tutto pronto per l'inaugurazione di venerdì. E proprio durante gli ultimi controlli e gli ultimi interventi si è consumato il dramma.

Lunedì mattina, stando a quanto finora accertato, il 69enne - libero professionista e titolare della ditta individuale che collaborava all'allestimento dello "show" - si trovava a Palazzo Reale per completare gli ultimi preparativi. Poco prima di mezzogiorno, per causa ancora in corso di accertamento, Lovati è caduto da una scala da un'altezza di circa tre metri e ha battuto con violenza la testa sul pavimento. Soccorso da un'ambulanza e un'auto medica, l'uomo è stato portato al Policlinico dove i medici hanno poi dichiarato il decesso.

Le indagini

La stanza teatro della tragedia - una sala al primo piano che dal 13 luglio dovrebbe ospitare la mostra su Bonalumi - ha le telecamere e le immagini sono state già acquisite dai carabinieri su ordine del pm Tiziana Siciliano, che ha aperto un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti.

Due le ipotesi: o una caduta fatale dopo un piede poggiato male sulla scala o un malore di Lovati, che è poi franato a terra.

I sindacati: "Una morte agghiacciante"

"Agghiacciante la morte dell' operaio a Milano nel museo di Palazzo Reale. È assurdo che una persona di 70 anni lavori senza la minima protezione. È lo specchio di un paese dove la sicurezza sul lavoro è un optional e di cui molti ritengono si possa fare a meno". Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, esprimendo il cordoglio della Cisl alla famiglia del lavoratore morto oggi nel Museo di Palazzo Reale.